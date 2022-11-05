總冠軍賽全力搶4勝 林威助：可以打到現在很幸福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒總冠軍賽5日開打，中信兄弟隊總教練林威助受訪表示，面對總冠軍賽一如往常、當作試煉，也一直鼓勵球員，別隊已經開始秋訓，兄弟還可以打到現在已經很好、很幸福了，「有機會就盡全力，大家都很辛苦、也很認真」。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊前2戰作客桃園，總教練林威助叮嚀球員注意保暖，也提到其他球隊開始秋訓，可以打到現在已經很幸福、有機會就盡全力，重點是要拿4勝。

中華職棒總冠軍賽今天開打，前2場比賽在樂天桃園棒球場舉行，中信兄弟總教練林威助表示，前幾天在台中練球、天氣蠻熱的，今天到桃園球場前就有提醒球員要注意保暖，也有請球團工作人員準備暖暖包，桃園球場的風勢還是蠻大的。

桃猿隊總教練曾豪駒執教首度率領球隊打入總冠軍賽，昨天他也提到，兄弟隊總教練林威助是「老鳥」、自己是菜鳥，林威助表示，曾豪駒當一軍總教練3年了，自己才2年，只是去年能有機會打總冠軍賽，「但我們都還在學習中」。

林威助表示，面對總冠軍賽一如往常、當作試煉，也一直鼓勵球員們，別隊已經開始秋訓了，兄弟還可以打到現在已經很好、很幸福了，「有機會就盡全力，大家都很辛苦、也很認真」。

兄弟隊打完季後挑戰賽後，總冠軍賽28人名單沒有更動，林威助透露，在洋投的部分教練團討論蠻久的，也拿出很多資料抉擇洋將要怎麼放，本土球員的部分也有幾名觀察的對象，加上今年還有確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的替換規定，雖然希望不要用到，但也都有排順位，討論過後總冠軍賽28人名單延用挑戰賽。（編輯：張芷瑄）1111105