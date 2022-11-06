陳俊秀打席間傷退 檢查結果為左腕肌肉扭傷

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中華職棒總冠軍賽第2戰6日繼續在樂天桃園棒球場舉行，樂天桃猿隊野手陳俊秀（右）4局第2打席2好1壞球後，因為手不適退場，球團回報陳俊秀為左手腕肌肉扭傷。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中華職棒樂天桃猿隊野手陳俊秀昨天總冠軍賽首戰開轟，今天4局第2打席2好1壞球後，因為手不適退場，他也稍微有情緒拿著球棒敲了一下地板，球團回報陳俊秀為左手腕肌肉扭傷。

中職樂天桃猿隊重砲陳俊秀本季例行賽全壘打數掛零，昨天總冠軍賽首戰，7局敲出陽春砲、今年首轟終於出爐，總教練曾豪駒也開心的在休息區和他擁抱。

今天總冠軍賽第2戰繼續在樂天桃園棒球場舉行，陳俊秀續扛5棒、守一壘，2局敲出三壘方向滾地球出局，4局打到2好1壞球時突然因為手不舒服退場。

陳俊秀退場後有到醫院檢查，球團回報檢查結果，陳俊秀左手腕肌肉扭傷，骨頭和軟骨沒有事。（編輯：張雅淨）1111106