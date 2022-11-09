中職教頭第一人 林威助總冠軍賽帶兵8連勝

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）總教練林威助執教中信兄弟2年，連2年率隊闖進總冠軍賽，去年橫掃統一獅隊，今年再以直落四擊敗樂天桃猿，完成2連霸，林威助締造總冠軍賽帶兵8連勝，也是中職教頭第一人。

中職中信兄弟下半季氣勢超旺，登上下半季王座後，季後賽以3勝1敗淘汰味全龍隊，闖進總冠軍賽，距離連霸更近一步。

中信兄弟今年總冠軍賽迎戰桃猿隊，從客場桃園到回到主場台中洲際棒球場，兄弟隊前3戰幾乎都是一路領先，拿下3連勝後，今晚在主場台中洲際棒球場以3比2擊敗樂天桃猿，連2年都以4連勝封王。

43歲林威助曾效力於日職阪神虎，在結束旅日生涯後返台加入兄弟，2018年接任二軍總教練，將二軍農場打造為一軍戰線強力的後盾，並自2021年起執掌一軍兵符。

林威助去年首年帶兵就闖進總冠軍賽，面對統一獅，以直落四強勢封王，今年總冠軍賽勝場數持續累積，超越教頭洪一中（5連勝）、徐生明（5連勝），以及興農牛教頭劉榮華2004年至2005年締造總冠軍賽6連勝的成績。

同時還打破兄弟象（中信兄弟前身）教頭林易增2001至2003年帶領兄弟象在總冠軍賽拉出隊史和聯盟最長7連勝紀錄。

林威助今年不但率領兄弟隊完成2連霸，還成為中職史上首名在總冠軍賽8連勝的總教練。（編輯：謝雅竹）1111109