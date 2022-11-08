台灣大賽兄弟擊退桃猿收3連勝 最快9日封王[影]

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中華職棒台灣大賽第3戰8日在台中洲際棒球場舉行，5局下中信兄弟洋砲福來喜（Francisco PEÑA）擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月8日

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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中華職棒樂天桃猿今天總冠軍賽第3戰調整先發打線，依舊未能解決打線疲弱問題，中信兄弟靠著第5局4分大局奠定勝基，以7比2勝出，系列賽拿下3連勝率先聽牌，最快明天封王。

中信兄弟在拿下總冠軍賽前2戰勝利後，今天回到主場台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿，吸引1萬7112人進場，兩隊都派出本土投手先發，兄弟隊由鄭凱文扛起重任，力拚3連勝聽牌，桃猿隊由「防禦率王」黃子鵬主投，希望能搶下首勝。

桃猿隊第3戰調整先發打線，打擊「3冠王」林立歷經前2戰熄火，回到開路先鋒後，首局就揮出安打，成晉同樣敲安，形成一、三壘有人，藍寅倫隨後敲出雙殺打，中斷攻勢，桃猿隊僅得1分。

兄弟隊前2局都有攻勢，先靠著許基宏首局安打扳平，岳東華2局下敲安，幫助球隊以2比1反超，4局下岳東華、岳政華安打串連，再添1分。

中華職棒台灣大賽（總冠軍賽）第3戰8日在台中洲際棒球場舉行，1局下中信兄弟隊許基宏擊出中外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月8日

桃猿隊投手黃子鵬5局遭遇亂流，對陳子豪投出觸身球後，又保送陳文杰，林書逸揮出安打帶有1分打點。

中華職棒台灣大賽（總冠軍賽）第3戰8日在台中洲際棒球場舉行，5局下中信兄弟隊林書逸擊出右外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月8日

桃猿隊緊急換上許峻暘救火，故意保送王威晨後，被洋砲福來喜（Francisco Pena）揮出二壘安打，追加2分，兄弟取得6比1領先，隨後桃猿隊守備發生失誤，讓兄弟隊趁機攻下團隊第7分。

影片來源：CPBL 中華職棒

影片來源：CPBL 中華職棒

桃猿隊第3、5局得點圈有人都未能把握機會，僅靠著成晉7局上安打，追回1分，兄弟隊最終就以7比2獲勝，收下3連勝，在7戰4勝制系列賽搶先聽牌。

兄弟隊鄭凱文投7局僅失2分，被敲8安，保送、觸身球和三振各1次，拿下勝投，賽後獲選單場MVP。

桃猿隊黃子鵬首度以先發之姿在總冠軍賽登板，僅投4.1局就退場，被敲8安，2次保送、1次觸身球，失6分全是責失分，承擔敗投。桃猿隊打線全場敲出10安，僅得2分，得分效率不佳是致命傷。

尋求2連霸的兄弟隊最快明天第4戰就能在主場拋下黃色彩帶，根據球團統計，明天2萬張預售票已全數銷售一空，將是史上總冠軍賽第55場滿場的比賽。（編輯：唐聲揚）1111108