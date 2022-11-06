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踩到球變妨礙守備出局 江坤宇笑說可能腳太短

2022/11/6 21:57（11/6 22:41 更新）
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中職中信兄弟隊內野手江坤宇總冠軍賽也展現「柯基撲」，守備美技連連，但7局打擊時踩到球、形成妨礙守備出局，江坤宇笑說：「我以為我跨過去了，可能是因為腳太短。」中央社記者張新偉攝 111年11月6日
中職中信兄弟隊內野手江坤宇總冠軍賽也展現「柯基撲」，守備美技連連，但7局打擊時踩到球、形成妨礙守備出局，江坤宇笑說：「我以為我跨過去了，可能是因為腳太短。」中央社記者張新偉攝 111年11月6日
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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中華職棒中信兄弟內野手江坤宇總冠軍賽也展現「柯基撲」，守備美技連連，但7局打擊時踩到球、形成妨礙守備出局，江坤宇笑說：「我以為我跨過去了，可能是因為腳太短。」

中職中信兄弟隊內野手江坤宇游擊防區表現優異，飛撲接球美技被形容為「柯基撲」，今天總冠軍賽第2戰在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，江坤宇攻守俱佳。

江坤宇2局守備時，桃猿隊攻占二、三壘，陳晨威敲出游擊方向強勁滾地球，江坤宇美技攔下、抓到該局第3個出局數，凍結桃猿隊攻勢，今天在打擊方面也有敲出1支安打。

江坤宇表示，如果平常是百分百的專注，總冠軍賽就是120%的專注力，2局守備當下只是想要看顧壘上跑者，沒有特別布陣站位。

江坤宇7局打擊時，踩到落在捕手前方的球變成妨礙守備出局，江坤宇笑說，有看到球在腳邊，以為有跨過去，但可能還是有擦到腳的邊邊，抬頭才發現出局，「可能是我腳太短了」。

兄弟隊客場拿下2連勝氣勢旺，江坤宇表示，球隊氣氛很好，如果有人表現不好都會互相鼓勵、激勵對方，這種感覺很好。（編輯：張雅淨）1111106

中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，中信兄弟隊內野手江坤宇7局打擊時踩到球、形成妨礙守備出局，江坤宇笑說，有看到球在腳邊，以為有跨過去，「可能是我腳太短了」。中央社記者張新偉攝 111年11月6日
中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，中信兄弟隊內野手江坤宇7局打擊時踩到球、形成妨礙守備出局，江坤宇笑說，有看到球在腳邊，以為有跨過去，「可能是我腳太短了」。中央社記者張新偉攝 111年11月6日
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