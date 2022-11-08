記錯出局數放愛貓照懺悔 潘志芳：叫牠頂一下

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中職中信兄弟隊內野手潘志芳（中，63號）6日總冠軍賽第2戰記錯出局數，所幸未造成球隊失分，他賽後在社群平台發文懺悔，還附上愛貓的照片，他8日開玩笑說：「就叫牠來頂一下。」中央社記者張新偉攝 111年11月8日

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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中職中信兄弟內野手潘志芳6日總冠軍賽第2戰記錯出局數，所幸未造成球隊失分，他賽後在社群平台發文懺悔，還附上愛貓的照片，他今天開玩笑說：「就叫牠來頂一下。」

中信兄弟總冠軍賽第2戰以4比1擊敗樂天桃猿，目前7戰4勝制系列賽取得2比0領先，但當天6局下卻發生一起烏龍事件，面對桃猿隊一壘有人、1出局，潘志芳接到三壘方向滾地球後，選擇傳向一壘，錯失雙殺機會。

潘志芳今天賽前接受媒體聯訪還原當下情況，他表示，當時專注力放在打者身上，忘記看出局數，「這也是打球到現在第一次忘記，我自己覺得我不會發生這種事，但還是發生」。

潘志芳自認做事相當小心，因此事後也很懊惱，但他隨即調整好心態，「就專注在後續比賽，沒有想太多」。他透露賽後總教練林威助有提醒，「要注意出局數」。

潘志芳第2戰賽後也在個人社群平台分享愛貓的照片，用貓的口吻寫下，「主人你還好嗎？1人出局哦」。

潘志芳認養不少浪貓，他特別向媒體介紹照片主角，名字叫「北鼻」，前幾個月剛成為家中新成員，談到懺悔文選擇放上愛貓照片的原因，他開玩笑說：「就叫牠來頂一下。」

潘志芳受太太影響，加入「貓奴」行列，一開始養2隻貓，到現在家中多達7隻貓，平時主要由太太照料，至於未來是否會再增加貓咪數量，他說：「應該不會養了，數量有點多。」（編輯：張芷瑄）1111108