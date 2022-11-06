陳子豪9年8次總冠軍賽經驗豐富 開轟率兄弟搶勝

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中職中信兄弟隊野手陳子豪（圖）9年打了8次總冠軍賽，今年從挑戰賽開始手感火燙，6日敲出總冠軍賽生涯第2轟，率隊搶下第2勝，他笑說自己算是經驗豐富，今年以衛冕者的心態打、不會有太大的壓力。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職中信兄弟隊野手陳子豪9年打了8次總冠軍賽，今年從挑戰賽開始手感火燙，今天敲出總冠軍賽生涯第2轟，率隊搶下第2勝，他笑說自己經驗豐富，今年是帶著衛冕者的心態打、沒有壓力。

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

中華職棒中信兄弟隊野手陳子豪從2014年起，除了2018年外年年都參與總冠軍賽，目前為止生涯總計打了8次總冠軍賽，他笑說：「我算是經驗豐富」，也提到雖然打過這麼多次總冠軍賽，但先前都是不好的結果，去年拿下總冠軍，今年以衛冕者的心態打、不會有太大的壓力。

今年中信兄弟從季後挑戰賽開始打，總冠軍賽與樂天桃猿隊交手前2戰打完氣勢不錯，陳子豪挑戰賽連3戰敲安，昨天總冠軍賽首戰單場4打數敲出1支安打貢獻1分打點，今天3局敲出超前比數3分砲，7局再敲出安打，單場2安貢獻3分打點。

陳子豪表示，從挑戰賽開始手感就維持得不錯，「在維持手感這方面，大家都做得不錯，滿慶幸有挑戰賽可以打」。

兄弟隊總教練林威助也提到，今天開賽處於落後，陳子豪敲出超前比數全壘打後，有一種又可以處於領先的狀態，也是比賽的關鍵之一。

陳子豪表示，全壘打那個打席，在場下就已經有設定要打什麼球路，抓到變速球打出全壘打。他也坦言沒想到總冠軍賽前2場可以有壓著桃猿隊打的感覺，球隊滿快就進入狀況，但現在只是先拿下2場勝利，要拿下4勝最重要。（編輯：張雅淨）1111106