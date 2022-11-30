金手套三壘手4連霸成「威晨障礙」 王威晨不怕挑戰

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2022中華職棒頒獎典禮30日在台北舉行，中信兄弟隊王威晨為史上首度完成4連霸的金手套三壘手，他受訪表示，要感謝的人太多了，也很開心可以樹立「威晨障礙」。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊王威晨為史上首度完成4連霸的金手套三壘手，他說要感謝的人太多了，很開心可以樹立「威晨障礙」，希望能創造更長久的紀錄，不給自己設限、越困難越想要挑戰。

中華職棒中信兄弟隊野手王威晨今年完成金手套三壘手4連霸、為史上第一人，最佳9人三壘手也是3連霸，王威晨表示，知道金手套4連霸是紀錄，三壘手要每年維持穩定表現真的不容易。

王威晨表示，這些年也經歷了一些風風雨雨，完成金手套三壘手4連霸很榮幸，要感謝的人太多了，也感謝自己確實完成這項紀錄，但拿下獎項後、明年又是新的開始，「創造紀錄就是要等著讓人打破，很開心可以樹立威晨障礙，希望可以創造更長更久的紀錄」。

王威晨總結今年表現，整體來說今年身體狀況不是這麼理想，傷勢比以往嚴重，也有影響出賽，怕硬撐著會拖累球隊，是比較不好的地方，但也熬過來了，單季出賽破百場，也算是對球隊有貢獻。

王威晨表示，今年做得比較好的地方是學習怎麼與傷勢共存，還好最後有好的結果，球隊順利完成2連霸，個人獎項也有拿下來。

王威晨不為自己設限，直言熱衷挑戰困難的事情，就像2019年首度穿上國家代表隊球衣打世界12強棒球賽，只要得到機會就會全力拚。

明年2023年世界棒球經典賽，王威晨也有很大的企圖心，想與眾多美職大聯盟等級的好手同場競技，「我的能力不一定可以跟他們比，但我也不一定會輸，我就是喜歡挑戰困難的事情」。（編輯：張芷瑄）1111130