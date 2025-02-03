兄弟「進化」王威晨連5年隊長 副隊長選隨和呂彥青

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中職中信兄弟今天舉行開訓典禮，喊出「進化」年度口號，由野手王威晨續任隊長，選定投手呂彥青擔任副隊長，王威晨看中呂彥青個性隨和，能與所有人溝通，也盼培養中生代球員。

兄弟去年「進取」奪下總冠軍，今年喊出年度口號「進化」，要挑戰連霸，由王威晨連5年擔任隊長，王威晨回憶，去年總冠軍賽接下最後一球，當時很多人激動落淚、他也是，希望今年還有機會，也希望自己5年擔任隊長任內，可以奪下第4冠。

王威晨今天開訓典禮上場還拿著呂彥青人形手舉牌，介紹今年球季的副隊長，呂彥青因為入選世界棒球經典賽資格賽沒有出席開訓。

王威晨透露，過去也有推薦過幾個副隊長人選，其實呂彥青一直都在名單中，今年推薦成功，希望培養中生代球員、也讓呂彥青學習一下。

被問起看中呂彥青什麼特質，王威晨點出，呂彥青個性隨和，無論跟球員、教練都能有不錯溝通。

透過 Google News 追蹤中央社

兄弟今年聘請女性打擊教練莎菈（Sarah Edwards），王威晨表示，其實與男女無關，去年在丹尼爾（Daniel Catalan）指導下，球團打造不錯的攻擊系統，成效與成績都不錯，接受新知對球員有很大幫助。

王威晨也提到，目前學到的東西都是最新、最有效的，也與小時候學到的東西完全不同，「我接觸到的時間，也算晚了，但棒球訓練與產品一樣，一直都會有新的東西」，或許以後會有更多更好的方法、大家持續進步。（編輯：陳仁華）1140203