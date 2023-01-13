接任經典賽台灣隊長 王威晨：是莫大榮耀

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職中信兄弟王威晨今天確定扛下世界棒球經典賽台灣隊隊長的責任，王威晨隨後透過球團表示，是莫大榮耀也很感動，「我了解這個位置的責任，會盡我所能幫助隊友。」

台灣隊今天進行選訓會議後，公布36人集訓名單，台灣隊總教練林岳平表示，這份集訓名單出來後，就告知王威晨，希望他可以成為隊長，由他來帶領這次年輕的台灣隊。31歲的王威晨在2019年世界12強棒球賽就有大賽經驗，當時繳出好表現獲選為最佳三壘手，被林岳平稱讚有領袖特質。

王威晨今天也透過兄弟球團表示，「接到通知（擔任隊長）的時候，我覺得很榮幸也非常的開心，甚至覺得很感動，因為我認為能夠擔任隊長，這是一種莫大的榮耀，很不容易才有這個位置。」

王威晨也說：「謝謝餅總（林岳平）、所有教練團及同仁們的肯定，願意讓我帶領著大家一起往前衝。我也了解這個位置代表的責任與重擔，我會如同在球隊時一樣，盡我所能的去幫助隊友們及教練團。」

王威晨指出，就像餅總所說，不論這次的對手如何、對手是誰，希望能跟大家一起衝、一起拚，「讓對手都能知道我們是誰，我很期待能夠跟這次的成員們一起在賽場上合作、一起去迎接這次的挑戰。」（編輯：吳協昌）1120113