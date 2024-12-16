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王威晨對新庄剛志造型印象深 笑著建議平野惠一嘗試

2024/12/16 17:14
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職北海道日本火腿鬥士隊2025年3月將來台與中職統一獅、中信兄弟打交流賽，兄弟球員王威晨對火腿隊總教練新庄剛志華麗造型印象深刻，也開玩笑說要建議總教練平野惠一試看看。

北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合將於3月1、2日在台北大巨蛋登場，中信兄弟排定2日與火腿隊交手。今天售票記者會上，火腿球員代表清宮幸太郎用中文喊話：「放馬過來」，兄弟代表球員王威晨幽默回覆：「會放獅、放象，希望不管獅隊還是兄弟都可以拿下勝利。」

王威晨表示，對於清宮幸太郎的印象是打擊爆發力很好的球員，但對火腿隊總教練新庄剛志印象更深刻，「蠻酷的、感覺很有話題，期待見到本人」。王威晨也提到，新庄剛志穿著打扮都很華麗，笑著建議兄弟總教練平野惠一試看看，也可以戴上口罩、墨鏡，展現不同風格。

王威晨沒有打今年的世界12強棒球賽，但他透露冠軍戰在家看電視，看到奪冠瞬間眼角有泛淚，感覺就像自己也在團隊中、心情很激動，也笑說：「如果我在團隊中應該會比陳傑憲更快爆哭。」

明年是否有意願出戰世界棒球經典賽資格賽，王威晨表示，只要有機會相信大家都會想要穿上國家隊的球衣。王威晨打過2019年12強賽、2023年經典賽，他也提到台灣球員各方面都在進步，希望台灣的球員能力可以一直提升，「讓別的國家看到我們是會畏懼的。」

王威晨今年球季手腕傷勢影響出賽，他表示目前手腕狀況還沒有到百分百，但目前已經開始訓練，計畫性的訓練希望可以順利銜接到明年的春訓，明年可以用百分百的身體狀態面對賽季。（編輯：吳協昌）1131216

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