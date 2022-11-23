中職年度最佳9人 德保拉投手獎3連霸林智勝首獲最佳指定打擊

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中華職棒23日公布年度最佳9人暨指定打擊得主。（圖取自中華職棒網頁cpbl.com.tw）

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（中央社台北23日電）中華職棒今天公布年度最佳9人暨指定打擊得主，中信兄弟捕手福來喜成為首名包辦金手套、最佳9人捕手獎的洋將，味全龍隊老將林智勝生涯首度獲得最佳指定打擊獎。

中華職棒公布最佳9人得獎名單，有6人今年同時拿下金手套獎。中信兄弟捕手福來喜是中職史上首名拿下金手套捕手獎的洋砲，也成為首名拿下最佳9人捕手獎的洋將，攻守能力都獲得肯定。

富邦悍將一壘手范國宸本季出賽114場，敲出131支安打、9發全壘打、51分打點，安打數排聯盟第4，拿下最佳9人一壘手獎，同時也拿下金手套一壘手獎，兩個獎項都是首次獲獎。

中信兄弟王威晨今年完成金手套三壘手4連霸，同時也完成最佳9人三壘手獎3連霸，兄弟隊游擊手江坤宇今年完成金手套游擊手3連霸、最佳9人游擊手2連霸。

外野手獎項統一獅隊陳傑憲、郭天信今年也都同時拿下金手套外野手獎，陳傑憲是最佳9人3連霸、郭天信則是2連霸。

樂天桃猿隊陳晨威本季打擊率3成27、為生涯新高，共敲出123支安打，首度拿下最佳9人外野手獎。

中信兄弟洋投德保拉今年也有入圍年度MVP，本季以14勝拿下勝投王，158次三振拿下三振王，也完成最佳9人投手獎3連霸。

樂天桃猿隊野手林立爭年度MVP呼聲高，本季拿下安打王、打點王、打擊王，也獲得最佳9人二壘手獎。

味全龍隊40歲老將林智勝今年用好表現證明自己還能打，本季敲出104支安打、10轟，打擊率3成，生涯首度獲選最佳指定打擊獎。

中華職棒年度頒獎典禮將於30日舉行，年度最有價值球員（MVP）、最佳進步獎和新人王獎項，頒獎典禮當天才會揭曉。（編輯：吳協昌）1111123