福來喜願續留 中信兄弟：雙方都有續約意願

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中職中信兄弟隊捕手福來喜（圖）成為史上第3名在總冠軍賽出賽的洋將捕手，福來喜表示，很珍惜也備感光榮。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊完成2連霸後，洋將福來喜（Francisco Pena）表達續留意願，兄弟球團今天發布聲明表示，雙方都有續約意願，但須開會討論2023年整體洋將策略。

兄弟昨天總冠軍賽第4戰在主場台中洲際棒球場以3比2擊敗樂天桃猿隊，完成2連霸。

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上半季末成為球隊主戰捕手的福來喜昨天賽後立即表達續約意願，福來喜表示，迫不及待希望得到兄弟另一份合約，公司有他的電話，歡迎隨時致電洽談明年合約，「我非常願意」。

福來喜本季例行賽出賽71場，259個打數，敲出66支安打，包括5轟，打擊率2成55。福來喜從季後挑戰賽到總冠軍賽，合計7場都先發蹲捕，其中總冠軍賽4戰，15打數擊出3支安打，貢獻2分打點，打擊率2成。（編輯：李明宗）1111110