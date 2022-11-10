更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

福來喜願續留 中信兄弟：雙方都有續約意願

2022/11/10 13:51（11/10 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊捕手福來喜（圖）成為史上第3名在總冠軍賽出賽的洋將捕手，福來喜表示，很珍惜也備感光榮。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日
中職中信兄弟隊捕手福來喜（圖）成為史上第3名在總冠軍賽出賽的洋將捕手，福來喜表示，很珍惜也備感光榮。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊完成2連霸後，洋將福來喜（Francisco Pena）表達續留意願，兄弟球團今天發布聲明表示，雙方都有續約意願，但須開會討論2023年整體洋將策略。

兄弟昨天總冠軍賽第4戰在主場台中洲際棒球場以3比2擊敗樂天桃猿隊，完成2連霸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上半季末成為球隊主戰捕手的福來喜昨天賽後立即表達續約意願，福來喜表示，迫不及待希望得到兄弟另一份合約，公司有他的電話，歡迎隨時致電洽談明年合約，「我非常願意」。

福來喜本季例行賽出賽71場，259個打數，敲出66支安打，包括5轟，打擊率2成55。福來喜從季後挑戰賽到總冠軍賽，合計7場都先發蹲捕，其中總冠軍賽4戰，15打數擊出3支安打，貢獻2分打點，打擊率2成。（編輯：李明宗）1111110

延伸閱讀
台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠[影]中信兄弟挺過2次疫情考驗 靠板凳及年輕球員撐起連霸中職教頭第一人 林威助台灣大賽帶兵8連勝呂彥青台灣大賽3救援成功隊史新猷 開心看彩帶拋下岳政華最年輕台灣大賽MVP 看主場拋彩帶差點哭
福來喜
盼與兄弟拚3連霸 福來喜：歡迎隨時打來談合約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族