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林智勝勉勵龍隊友 打過挑戰賽首戰就算有經驗

2022/10/30 15:36（10/30 16:21 更新）
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中職季後挑戰賽味全龍隊首戰吞敗，龍隊資深球員林智勝（圖）直言中信兄弟贏在德保拉，也鼓勵陣中年輕球員，大家都算有經驗了，沒打過季後賽不能當藉口了。中央社記者謝靜雯攝 111年10月30日
中職季後挑戰賽味全龍隊首戰吞敗，龍隊資深球員林智勝（圖）直言中信兄弟贏在德保拉，也鼓勵陣中年輕球員，大家都算有經驗了，沒打過季後賽不能當藉口了。中央社記者謝靜雯攝 111年10月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職季後挑戰賽味全龍隊首戰吞敗處於劣勢，龍隊資深球員林智勝直言兄弟贏在德保拉，也有鼓勵陣中年輕球員，有了昨天比賽，大家都算有經驗了，沒打過季後賽不能當藉口了。

中華職棒季後挑戰賽中信兄弟是下半季冠軍、手握1勝，昨天首戰兄弟靠著德保拉9局完投僅失2分，好投壓制幫助球隊以6比2拿下勝利，在4戰3勝制季後挑戰賽取得2勝聽牌。

龍隊今天背水一戰，回到天母棒球場與兄弟交手，但北部地區雨勢不斷，林智勝笑說：「是背雨一戰吧。」林智勝也表示，昨天感覺第一局大家有一些緊張，但賽後也跟大家說，「打完第一場你們就算打過季後賽了，有經驗了，沒有藉口了」。

德保拉昨天好投壓制，僅讓龍隊敲出3支安打，林智勝表示，德保拉配球模式和之前不太一樣，感覺策略性不同，昨天兄弟會贏、就是贏在德保拉，「他的壓制力，把我們壓得死死的」。

林智勝昨天從德保拉手中敲出二壘打，他表示，賽前打擊會議有提到，挑高的球攻擊，德保拉低的球不好攻擊，前兩顆搶好球數的高度在可以攻擊的範圍、就積極攻擊，也不算是抓到策略。

林智勝在總冠軍賽曾敲出14發全壘打，但季後挑戰賽還沒有開轟過，昨天反而是郭天信先在挑戰賽開轟，林智勝表示，打者的心態就是要打的球就不要猶豫、出棒乾脆，如果有好的結果出來，也會成為很大的動力，讓之後的打席更有信心。（編輯：張雅淨）1111030

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