中職年度三大獎入圍名單揭曉 林立黃子鵬德保拉爭MVP

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中華職棒今天公布年度三大獎項入圍名單，年度MVP將由樂天桃猿隊野手林立、投手黃子鵬、中信兄弟投手德保拉競爭，將於11月30日頒獎典禮揭曉。

中華職棒公布年度三大獎項入圍球員，樂天桃猿隊野手林立今年打擊表現突出，整季109場出賽敲出140支安打、14發全壘打，打擊率3成35，貢獻83分打點，為打擊王、安打王、打點王，有機會再拿下年度大獎最有價值球員（MVP）。

投手黃子鵬近2季轉先發出賽、投出亮眼表現，今年24場先發，戰績12勝3敗，防禦率2.33，為防禦率王，如果拿下年度MVP，將是繼2006年林恩宇後，睽違16年再度有本土投手拿下年度MVP。

兄弟隊投手德保拉前兩年都抱走年度MVP，今年整季24場先發，戰績14勝4敗，防禦率2.44，表現也很亮眼，有機會挑戰年度MVP三連霸。

新人王入圍球員為味全龍隊投手陳冠偉、樂天桃猿隊投手許峻暘、統一獅隊投手楊孟沅。

最佳進步獎入圍名單為樂天桃猿隊野手成晉、中信兄弟投手吳哲源、富邦悍將投手賴智垣。（編輯：管中維）1111118

（圖取自facebook.com/heartbaseball）