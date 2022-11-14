中職公告自由球員 25人符合資格

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職今天公告符合自由球員（FA）資格名單共25人，林智勝、王勝偉再度取得資格，陳子豪等3人有複數年約在身，潘武雄、詹智堯已引退，符合資格者7個工作天內決定是否行使權利。

中華職棒今天公告符合自由球員資格名單共25人，樂天桃猿隊占最多共8人，但林泓育有複數年約在身，另外7人為林智平、郭嚴文、余德龍、郭永維、王溢正、陳俊秀和黃偉晟 。

統一獅隊有7人符合資格，潘武雄已經於今年宣布引退，另外6人為高國慶、潘威倫、王鏡銘、唐肇廷、江承峰、胡金龍。

富邦悍將符合資格球員有4人，詹智堯今年球季也已經宣布引退，王勝偉則是再度取得自由球員資格，另外2人為葉竹軒、高國輝。

味全龍隊、中信兄弟各有3人符合資格，兄弟隊陳子豪、鄭凱文都有複數年合約在身，另外還有黃鈞聲符合資格；味全龍隊林智勝也是再度取得自由球員資格，另外2人為廖文揚、劉時豪。

中職去年4月召開領隊會議，參照其他國家職業棒球制度，將球員分為A、B級，各隊薪資前12高的球員為A級球員，薪資排名13名之後球員為B級球員，新制度今年首度實施。（編輯：張芷瑄）1111114