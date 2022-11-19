劉時豪傾向不提FA 笑說怕吳東融孤單

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）今年季後取得自由球員資格（FA）名單中，味全龍隊捕手劉時豪討論最多，但劉時豪說傾向留在龍隊，有感受到球隊的重視，也要考慮長遠生涯，還開玩笑說：「我怕東融會孤單」。

中華職棒14日公布今年取得自由球員資格名單，味全龍隊31歲的捕手劉時豪分屬B級球員，轉隊費只需年薪75%，是自由市場討論度最高的球員之一。

劉時豪今天出席球迷感恩祭，他表示其實很不想要面對，近年出賽數變少，雖然有注意到年資，但可以今年就達成資格蠻訝異的，「畢竟取得FA資格是每個人的夢想」。

劉時豪表示，可以走到這一步覺得不可思議，雖然還需要跟經紀公司討論，但個人的傾向絕對是留在龍隊，「不想要換來換去，也熟悉這邊的一切了。」

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劉時豪表示，提自由球員可能是為了爭取更大的合約，但自己不算出色的球員，為了長遠的生涯考量，提自由球員的意義沒有這麼大；受訪過程中隊友吳東融路過，劉時豪也表示，「我怕提了吳東融會孤單。」

劉時豪表示，留在龍隊還有很多挑戰，龍隊是年輕的球隊，與其說是要打出什麼成績，不如說球員可以展現出怎麼樣的表現，有感受到龍隊對自己的重視，目前也已經開始跟球隊談約。（編輯：張芷瑄）1111119