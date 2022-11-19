林智勝應不會行使FA 是否打經典賽直言做好準備

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再次取得自由球員資格的中華職業棒球大聯盟味全龍隊老將林智勝（左1）19日在天母棒球場的球迷感恩祭表示，應該不會行使，續穿龍袍拚300轟；至於是否續戰世界棒球經典賽，林智勝說，會把自己準備好。中央社記者謝靜雯攝 111年11月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）再次取得自由球員資格的中華職業棒球大聯盟味全龍隊40歲老將林智勝今天表示，應該不會行使，續穿龍袍拚300轟；至於是否續戰世界棒球經典賽，林智勝說：「會把自己準備好。」

龍隊上午在天母棒球場舉辦球迷感恩祭，林智勝今年季後也有自由球員資格（FA），但他說，會好好待在龍隊，不會想太多。目前與球團談約順利，等談到一個段落經紀人會通知。

林智勝今年球季打出亮眼表現，證明還能再戰，被問起不考慮行使FA原因？林智勝表示，不用一直換球隊，這一年打下來很適應，想繼續留在球隊效力。

2023年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊50人大名單沒公布，但總教練林岳平透露有1名40歲以上球員，外界猜測應是林智勝；林智勝笑說：「是我嗎？我也不知道，就等通知。」

林智勝從2006年首屆WBC就參與，2017年WBC後曾表明應交棒給年輕人，但也提到教練團可能有很多考量，「如果有需求、我還有能力就盡力去做。」

拚到40歲依舊不容小覷，林智勝表示，秘訣是保持健康、穩定出賽，「我會準備好」，做好自主訓練，如果（WBC）有需要他就調整得更快。（編輯：李明宗）1111119