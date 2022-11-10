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盼與兄弟拚3連霸 福來喜：歡迎隨時打來談合約

2022/11/10 01:04
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（中央社記者黃巧雯台中10日電）中職中信兄弟總冠軍賽系列賽4連勝橫掃樂天桃猿，完成2連霸，洋砲福來喜獲選為勝隊優秀球員，談到明年是否與球隊攜手拚3連霸，他說，歡迎公司隨時打來與他洽談明年合約。

洋砲福來喜（Francisco Pena）上半季尾聲成為中信兄弟主戰捕手，而兄弟隊能在總冠軍賽系列賽4比0擊退桃猿隊，福來喜在場上配球引導投手，同樣功不可沒，賽後獲選為勝隊優秀球員。

福來喜賽後接受媒體聯訪時表示，感謝家人體諒，而能拿到總冠軍，他也以自己和隊友為榮。

福來喜透露，球季期間有段時間曾下二軍，當時心情非常煎熬，太太原本想要來台灣，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消，他坦言，一整年沒看到太太和家人，現在迫不及待想要回家陪小孩玩樂。

「其實能夠拿冠軍，不管在哪裡都很特別。」不過福來喜認為，又以台灣最特別，球迷們從第1局到第9局都在吶喊，「不管球隊分數是怎麼樣」。

兄弟隊完成2連霸後，明年將挑戰3連霸，對於是否想為球隊再拚冠軍，福來喜表示，迫不及待希望可以得到兄弟另外一份合約，「公司都有他的電話，歡迎隨時打來跟他洽談明年合約，我非常願意」。（編輯：陳正健）1111110

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