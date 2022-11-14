羅力獲本土球員資格中職第一人 悍將討論後續合作

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中華職棒14日公告富邦悍將前洋投羅力（Mike Loree）（圖）取得本土球員資格，成為史上第一人。悍將發布新聞稿轉達羅力的心情，並透露球團與羅力討論後續合作規劃、有確定消息會正式公布。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11年14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中華職棒今天公告富邦悍將前洋投羅力取得本土球員資格，成為史上第一人，悍將發布新聞稿轉達羅力的心情，也透露球團與羅力討論明年球季繼續合作相關規劃、有確定消息會公布。

中華職棒今天發出「外國籍球員身分特別公告」，富邦悍將前外國籍投手羅力（Mike Loree），依聯盟規章第8章第6條與第9章第17條規定，取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格，也就是俗稱的「羅力條款」。

悍將於9月初替羅力舉行引退賽、宣布羅力引退，羅力也於9月中返美，悍將今天發出新聞稿，羅力今年結束後中職累積年資9年，明年起將不受外國籍球員註冊人數限制，雖然羅力在今年球季中光榮退休，但他仍相當開心，在球團正式告知的文件上簽名，象徵性地成為中華職棒聯盟第一名取得本土資格之洋將。

羅力表示，非常榮幸能在中華職棒完成這個里程碑，「我非常努力的想要達成這個目標，今年能在台灣符合資格、成為本土球員，這是至高的榮譽，相當開心可以成為第一人。」

引退後羅力回到家鄉與家人團聚，目前富邦悍將球團也與羅力保持聯繫，雙方討論明年球季繼續合作的相關規劃，若有確定消息會公布。（編輯：張芷瑄）1111114