羅力來台打拚成長為更好的人 時間重來選擇不變

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北2日電）中職富邦悍將隊洋投羅力將於5日引退賽，他直言就算時間重來、2012年還是會選擇來台灣，在台灣這段期間很可貴，「督促著我成長，讓我成為一個更好的人」。

中華職棒富邦悍將隊37歲洋投羅力原訂今天舉行的引退賽，因為颱風軒嵐諾逼近、雨勢不斷，引退賽和引退儀式延至5日舉行。

羅力2012年首度來台效力中職，先後待過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛隊、富邦悍將隊，被問起如果時間重來、是否還會做出來台的決定，羅力沒有太多猶豫回答：「當然會。」

羅力表示，在台灣打球這段時間很可貴，無論職業生涯球技或是人格上都有很多的成長，讓他變成更好的球員，身為丈夫、爸爸，在不同的角色上都持續的成長，讓他成為一個更好的人。

羅力也坦言，長期在中職打拚，當然也有高低起伏，2020年球季感覺有點迷失自我，找不到進步的方法，後來休賽季做了調整，才慢慢找回好的狀況。

被問起最開心難忘的時刻，羅力自評是很樂觀的人，每一年都有開心的時刻，真的要說，就是2016年跟著義大犀牛隊拿下總冠軍，當時陣中的洋將藍斯佛、力猛都是很好的朋友，可以跟很好的朋友一起拿下總冠軍、印象很深刻。

至於遺憾，羅力則笑說，回顧過去習慣看好的部分，對於棒球生涯算蠻滿意的，但如果可以多拿幾次冠軍會更好，很希望幫富邦球迷拿一個總冠軍。（編輯：陳政偉）1110902