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羅力搭機返美說珍重再見 近百名球迷送機

2022/9/13 14:51（9/13 15:16 更新）
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前中職富邦悍將隊洋投羅力（中）13日搭機返美，他感謝這些年來在台灣經歷的一切，「希望可以很快再和大家見面，珍重再見。」（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
前中職富邦悍將隊洋投羅力（中）13日搭機返美，他感謝這些年來在台灣經歷的一切，「希望可以很快再和大家見面，珍重再見。」（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊洋投羅力今早搭機返美，有近百名球迷到場送機，羅力感謝這些年來在台灣經歷的一切，「希望可以很快再和大家見面，珍重再見。」

中華職棒富邦悍將隊洋投「哩賀」羅力引退，今天早上搭機返美，看到現場近百名的球迷到場送機，羅力感謝大家熱情的支持，從宣布引退到真的要搭機離台，這些日子經歷的一切，讓他心裡感覺很溫暖。

羅力也透過球團表示，「謝謝富邦、隊友、球迷和台灣的一切，大家在這些年幫助我很多，幫助我在台灣和中華職棒成為一個成功的投手，希望可以很快再和大家見面，珍重再見！」

羅力2012年來台，先後效力過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛隊、富邦悍將隊，8月底宣布引退，9月5日球團在主場新莊棒球場替羅力舉行引退賽和引退儀式，11日羅力中職生涯最後一場先發登板對中信兄弟隊，投4.1局失掉2分責失分、承擔敗投。

羅力中職生涯總計240場出賽（235場先發），投1500局，戰績102勝、72敗，防禦率3.31，為中職史上第4名百勝投手。（編輯：張雅淨）1110913

前中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前右5）13日搭機返美，近百名球迷到場送機，羅力也感謝大家熱情支持。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
前中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前右5）13日搭機返美，近百名球迷到場送機，羅力也感謝大家熱情支持。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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