福來喜手套4分鐘修復 成總冠軍洋捕第3人很珍惜

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中職中信兄弟隊捕手福來喜（圖）5日總冠軍賽過程中慣用捕手手套線斷裂，手套修復人員4分鐘即刻救援，讓福來喜用舒服自在的手套繼續比賽；成為史上第3名在總冠軍賽出賽的洋將捕手，福來喜表示，很珍惜也備感光榮。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職中信兄弟隊捕手福來喜昨天總冠軍賽過程中慣用捕手手套線斷裂，手套修復人員4分鐘即刻救援，讓福來喜用舒服自在的手套繼續比賽；成為史上第3名總冠軍賽出賽洋將捕手他也表示備感光榮。

中華職棒總冠軍賽昨天首戰開打，中信兄弟隊捕手福來喜4局下半樂天桃猿隊進攻林泓育打擊時，捕手手套線斷裂走回休息區換備用手套，兄弟球團馬上安排配合的手套修復人員幫忙，不到4分鐘的時間就修復完畢。

福來喜表示，手套真的修滿快的，還反問媒體這個手套修復人員是不是幫每一隊都修手套，聽到是專屬球團配合，福來喜笑說：「希望繼續保持下去。」

福來喜解釋，手套線斷掉是滿常發生的狀況，今年就遇過至少2次，手套一直接球線材就容易消耗，在國外的休息室也都會準備備料。

雖然有備用手套，但福來喜表示，就像大家會有特別喜歡的衣服、耳環，那個手套就是用的最順手、最舒服的手套，如果可以上場就會盡可能的使用那個手套。

福來喜昨天總冠軍賽出賽，成為繼1998年興農牛隊的神真水、2002年中信鯨隊的杉山直樹後，史上第3名在總冠軍賽出賽的外籍捕手。福來喜表示，很珍惜也備感光榮，可以有機會在這個舞台發揮，希望可以打出好的比賽、尊重比賽，這也是很特別的經驗。（編輯：張雅淨）1111106