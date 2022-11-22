福來喜拿捕手金手套 中職洋將史上第一人

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職棒今天公布年度金手套得主，中信兄弟王威晨三壘金手套4連霸，入圍最佳進步獎的兄弟投手吳哲源首度拿下投手金手套，福來喜則成為史上首名拿下捕手金手套的洋將。

中華職棒今天公布年度金手套獎得主，王威晨完成三壘金手套4連霸，兄弟隊江坤宇則是游擊金手套3連霸，味全龍隊郭天信則是外野金手套2連霸。

中信兄弟隊投手吳哲源今年投出亮眼表現，成為球隊倚賴的先發投手，投120局，30次守備機會，完成7次刺殺、23次助殺、0失誤，拿下生涯首座投手金手套獎，另外也有入圍年度最佳進步獎。

兄弟洋捕福來喜是球隊完成2連霸功臣之一，本季430次守備機會，396次刺殺、33次助殺，守備率0.998，成為中職首名拿下捕手金手套的洋將。

此次有6人首度拿下金手套獎項，除了吳哲源、福來喜外，還有富邦悍將范國宸拿下一壘金手套獎，味全龍隊李凱威拿下二壘金手套獎。

統一獅隊陳傑憲曾在2020、2021年拿過最佳9人外野手獎，2017、2018年也拿下最佳9人游擊手獎，今年首度拿下外野金手套獎。

兄弟陳文杰也是首度獲獎，236次守備機會，232次刺殺、3次助殺、1失誤、守備率0.996，拿下個人首座外野金手套獎。（編輯：張芷瑄）1111122