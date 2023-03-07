李維拉曾為重訓凌晨4時起床 鼓勵運動員勇於追夢

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（中央社記者黎建忠台北7日電）曾為上午7時的重量訓練，凌晨4時就起床跑步、搭公車的美國職業棒球大聯盟（MLB）救援王李維拉（Mariano Rivera）今天表示，運動員一定要有夢想，並為夢想持續正面努力。

MLB生涯有652次救援成功的李維拉應邀訪台為明天世界棒球經典賽（WBC）台灣隊對戰巴拿馬隊開球，上午先在位於台北市的中國信託金融園區舉辦分享會，和台灣基層教練、球員交換心得。

李維拉表示，每人都有夢想，他小時候的夢想是想當像巴西球王比利（Pele）一樣厲害的足球員，但自知沒這樣的天賦，就改打棒球，很感謝上天給他「禮物」，就是棒球比賽中最難打的卡特球（Cutter）。

他說，當年還不很出色的他沒車，為上午7時重訓，4時就起床跑步和搭公車去訓練場地，大家都有夢想，但必須要有過人熱情才能達成。

李維拉建議台灣年輕球員，球員生涯中或許會有很多挫折和弱點，但每人擁有的天賦一定夠，還要靠後天持續精進優勢。

李維拉勉勵球員，就算是輸球夜，他也會自問，身體和心理是否都準備完成？是否做到自己的100%？如果答案是YES，他就會把輸球當過程而已。（編輯：李明宗）1120307

圖為2013年李維拉最後一次在洋基主場出賽。（美聯社）

生涯擁有652次救援成功的美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（右2）訪台，7日在台中洲際棒球場出席公益棒球訓練營活動，指導台灣小球員。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日

美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（後中）訪台，7日在台中洲際棒球場出席公益棒球訓練營活動。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日