經典賽日本球迷挺台灣 青天白日滿地紅國旗上身

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世界棒球經典賽預賽睽違10年重回台中舉行，台灣隊8日晚間首戰交手巴拿馬隊，日本球迷由美（前左）和朋友共5人特地帶著中華民國國旗進場，為台灣加油。中央社記者謝靜雯攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽預賽睽違10年重回台灣台中舉行，台灣今晚首戰與巴拿馬，台灣球迷在賽前播放國旗歌時為台灣隊舉起巨幅國旗，還有日本球迷帶著青天白日滿地紅國旗進場為台灣加油。

睽違10年，世界棒球經典賽回到台中洲際棒球場舉行，A組預賽今天開打，台灣隊首場比賽今晚7時迎戰巴拿馬，遵循奧會模式賽前播放國旗歌、螢幕上放出中華奧會會旗，但台灣球迷在觀眾席為球員高高舉起巨幅國旗。

今晚洲際棒球場湧入滿場2萬名球迷入場，球迷無論穿在身上、拿在手上或者用紋身方式貼在身上，台灣國旗隨處可見。

日本球迷由美小姐和朋友共5人穿著日本隊球衣入場，但在臉上、帽子上都有台灣國旗，由美受訪時表示，她們是住在台北的日本人，特別下台中看經典賽，由美表示要替台灣隊陣中旅日樂天金鷲隊投手宋家豪加油。（編輯：龍柏安）1120308

世界棒球經典賽預賽睽違10年重回台灣台中舉行，8日晚間台灣隊首戰交手巴拿馬隊，不少人帶著中華民國國旗到場為台灣隊加油，球迷開心拉開巨幅國旗。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，晚間台灣隊首戰登場，有棒球隊帶著大國旗進場為台灣選手們加油打氣，盼望旗開得勝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊晚間首戰與巴拿馬隊交手，地主球迷們紛紛以各式中華民國國旗道具為台灣隊加油。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，許多球迷自備國旗道具進場為台灣隊加油，還有人在眼罩上特製CT標誌，力挺台灣選手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽A組預賽8日正式在台中洲際棒球場開打，晚間進行台灣隊與巴拿馬隊的賽事，有民眾帶著巨幅中華民國國旗進場加油。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日