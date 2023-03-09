經典賽台灣11日戰荷蘭 莊競程邀民眾看直播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽（WBC）8日開打，民進黨立委莊競程9日說，11日台灣隊迎戰荷蘭隊，當天在台中市北區元保宮前綠園道辦棒球嘉年華，邀民眾一起看直播。（莊競程服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊11日迎戰荷蘭隊，民主進步黨籍立法委員莊競程今天表示，當天在北區元保宮前綠園道辦棒球嘉年華，邀民眾一起看直播，為台灣隊加油。

經典賽8日起在台中洲際棒球場登場，莊競程說，為讓沒買到門票的民眾也能感受比賽氣氛，服務處向轉播單位洽詢公播權，將透過電視牆公開播送這場賽事。

他說，現場有500張塑膠椅及啦啦隊熱場，帶動氣氛，還邀球評許維智講解技術面、選手背景及賽制特色等，與民眾互動。

莊競程表示，11日晚間7時開始直播，現場加贈限量加油棒，送完為止；下午3時起就有棒球嘉年華創意市集，邀特色店家20攤擺攤，為台灣隊加油還能品嚐台中美食。（編輯：李明宗）1120309