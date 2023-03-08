經典賽台中直播派對 球迷齊聚為台灣隊加油

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2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起正式在台中洲際棒球場展開，台中市政府也在府前廣場舉辦賽事直播活動，吸引許多球迷前往關注台灣隊比賽。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）2023世界棒球經典賽A組預賽今天登場，台灣隊首戰對上巴拿馬，晚間在洲際棒球場開打，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，23家餐飲提供在地美食，球迷齊聚大螢幕前為台灣隊加油。

世界棒球經典賽睽違10年再度重回台中舉辦，台灣隊今天晚上首戰巴拿馬隊，後續將迎戰義大利、荷蘭、古巴。洲際棒球場門票全數售罄，台中市政府在台灣大道市政大樓前廣場舉辦大型直播活動。

許多民眾身穿球衣、帶著加油棒，裝備齊全到場，廣場上球迷加油聲不斷，市府也邀請23家特色店家現場擺攤，讓民眾一邊觀看經典賽，一邊還能品嚐台中特色美食，一起為台灣隊加油。

為了力挺台灣棒球，許多業者也推出優惠活動，台中港酒店即日起推出組合優惠，在西餐廳大螢幕直播球賽，讓民眾可以炸雞、啤酒搭配精彩賽事，味覺、視覺雙重享受。

豐邑機構在有台灣隊比賽的場次，在洲際棒球場現場發送2000份限量經典賽掛耳咖啡包，並製作「強棒出擊」手板，提供球迷打卡留念。（編輯：謝雅竹）1120308

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起在台中洲際棒球場火熱展開，台灣隊首日晚間出戰巴拿馬隊，台中有酒店業者特別在餐廳以大螢幕轉播球賽實況。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月8日

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起在台中點燃戰火，台中在地企業特別在洲際棒球場發送濾掛咖啡包，也設置打卡手板，邀請民眾一同為台灣隊加油。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月8日