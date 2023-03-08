WBC經典賽台灣戰巴拿馬滿場 胡智爲先發拚史上第4勝

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2023年世界棒球經典賽8日晚間在台中洲際棒球場開打，台灣隊由投手胡智爲扛先發重責，對戰巴拿馬全力搶勝，力拚台灣經典賽史上第4勝、中止跨屆6連敗。圖為胡智爲2月27日熱身賽出賽畫面。中央社記者張新偉攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）2023年世界棒球經典賽今天開打，台灣隊由投手胡智爲扛先發重責，對巴拿馬全力搶勝，力拚台灣經典賽史上第4勝、中止跨屆6連敗，台灣、巴拿馬比賽將湧入滿場觀眾。

超過3655天的等待，世界棒球經典賽再度回到台灣舉行，台灣代表隊由總教練林岳平領軍，2013年經典賽陣容王建民、高志綱、彭政閔、張建銘、陳江和此次轉換角色，以教練團身分要帶領台灣隊再次打出令人感動的賽事。

台灣預賽與巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴同在A組，首場比賽將於今晚7時在台中洲際棒球場迎戰巴拿馬；台灣與巴拿馬比賽內野門票已售罄，截至昨晚為止僅剩外野300多張門票，今天早上9時回報售票狀況為滿場，台灣主場首戰將有滿場球迷替台灣加油。

台灣隊從1月底開始集訓、備戰經典賽，期間安排5場自辦熱身賽、3場售票自辦熱身賽及2場官辦熱身賽，台灣隊熱身賽全勝，今晚派出近況最佳的投手胡智爲先發。

胡智爲對於扛起首戰先發很有自信，直言已經到了最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，母隊中職統一獅隊在熱身賽與巴拿馬交手過，也有提供訊息，巴拿馬球員力量大、腳程快，在壘間破壞性強。

巴拿馬派出投手梅西亞（Humberto Mejia）先發，26歲的梅西亞具有美職大聯盟資歷，在2020、2021年間有大聯盟出賽紀錄，大聯盟累計8場先發，戰績5敗、防禦率6.68，去年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄，總計9場出賽都是後援，戰績1勝1敗、防禦率9.60。

台灣上一次在經典賽拿下勝場已經是2013年，2013年台灣預賽拿下2勝，對澳洲勝投是王建民、對荷蘭勝投則是潘威倫，2013年預賽最後一戰不敵韓國，複賽輸給日本、古巴。

台灣隊上一屆2017年經典賽依序輸給以色列、荷蘭、韓國，吞下跨屆6連敗，今晚胡智爲先發出戰，力拚搶下台灣經典賽史上第4勝、中止跨屆6連敗。（編輯：陳仁華）1120308