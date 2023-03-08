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WBC經典賽 潘文忠：循奧會模式但歡迎民眾帶國旗

2023/3/8 09:37（3/8 11:30 更新）
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教育部長潘文忠8日重申，世界棒球經典賽循奧會模式，但主場在台灣，也絕對支持國人帶國旗為台灣隊加油。圖為5日經典賽預賽A組官辦熱身賽，有球迷自備中華民國國旗進場應援。中央社記者王騰毅攝　112年3月5日
教育部長潘文忠8日重申，世界棒球經典賽循奧會模式，但主場在台灣，也絕對支持國人帶國旗為台灣隊加油。圖為5日經典賽預賽A組官辦熱身賽，有球迷自備中華民國國旗進場應援。中央社記者王騰毅攝　112年3月5日
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（中央社記者陳至中台北8日電）轉播世界棒球經典賽（WBC）電視台，印有台灣國旗宣傳品遭主辦方禁止入場發送，引發爭議。教育部長潘文忠今天重申，WBC是循奧會模式，但民眾帶國旗進場為台灣加油，「我們全力支持歡迎」。

立法院3月7日進行施政總質詢時，潘文忠回應立委質詢時就已強調，WBC賽事定位為奧會模式，限制的是官方項目，如大會文件、手冊、廣播；教育部已經跟主辦、承辦單位表示，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場，為台灣加油，這一定要全力支持。

立法院教育及文化委員會今天上午邀請教育部報告業務概況，潘文忠會前接受媒體聯訪，再被問及相關議題，他重申教育部立場，並已和主辦單位協調說明，民眾要帶國旗到現場為台灣隊加油，「我們全力歡迎」。

媒體也問及，有民眾準備到教育部抗議，主張應以「台灣」而非「中華台北」的名義參加WBC。潘文忠表示，主辦單位決議以奧會模式辦理，這是行之有年的作法，也讓國家代表隊有展現競技的機會；他重申WBC雖決定循奧會模式，但主場在台灣，也絕對支持國人帶國旗為台灣隊加油。（編輯：陳仁華）1120308

轉播世界棒球經典賽（WBC）電視台，印有台灣國旗宣傳品遭主辦方禁止入場發送，引發爭議。教育部長潘文忠（中）8日上午在立法院受訪時重申，WBC是循奧會模式，但民眾帶國旗進場為台灣加油，「我們全力支持歡迎」。中央社記者陳至中台北攝 112年3月8日
轉播世界棒球經典賽（WBC）電視台，印有台灣國旗宣傳品遭主辦方禁止入場發送，引發爭議。教育部長潘文忠（中）8日上午在立法院受訪時重申，WBC是循奧會模式，但民眾帶國旗進場為台灣加油，「我們全力支持歡迎」。中央社記者陳至中台北攝 112年3月8日
#潘文忠
#經典賽
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