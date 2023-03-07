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8日經典賽開球 賴清德：一起做國家隊最強後盾

2023/3/7 21:38（3/7 22:14 更新）
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世界棒球經典賽8日起開打，副總統賴清德表示，他已經準備好球衣要開球。（圖取自facebook.com/chingte?locale=zh_TW）
世界棒球經典賽8日起開打，副總統賴清德表示，他已經準備好球衣要開球。（圖取自facebook.com/chingte?locale=zh_TW）
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（中央社台北7日電）世界棒球經典賽8日起開打，副總統賴清德今天表示，他已經準備好球衣，明天要開球，也要趁機向大聯盟傳奇球星李維拉請教招牌「卡特球」的秘訣投法；「明天開始我們都是場外的最佳第10人。WE ARE TAIWAN，一起做國家隊最強大的後盾。」

「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組分組預賽將於8日到12日在台中洲際棒球場登場，中華隊明晚首戰巴拿馬，10日、11日及12日分別對戰義大利、荷蘭及古巴。

賴副總統晚間透過臉書表示，明天就是全國球迷引頸期盼的世界棒球經典賽（WBC）開打的日子，相當高興台灣再度成為主辦國之一，歡迎巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴國家隊來台灣，為台灣球迷帶來高水準的球賽；也歡迎大聯盟傳奇球星李維拉

李維拉小檔案

李維拉 Mariano Rivera

  • 守備位置：投手／右投右打
  • 生日：1969年11月29日
  • 大聯盟初登板：1995年5月23日
  • 大聯盟生涯紀錄：
    19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍
    652次救援成功
    防禦率2.21
    投出1173次三振
    13次入選明星賽
  • 2019年全票425票進到名人堂
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（Mariano Rivera）來台開球，為球賽增添風采。

賴副總統說，經典賽是一級國際賽事，從公布教練團、30人名單確定、熱身賽開打，一直都是球迷間熱烈討論的話題。但是對職業選手來說，為了經典賽，要提早為球季開機，其實是一大挑戰。他要特別感謝國家隊的選手，包括參加集訓但未入選的選手，以及陪練的球員，是他們的參與，才能打造最強的國家隊。

賴副總統也說，要感謝為賽事籌備付出的所有人員，從場地、醫療、行政，每一個看似微不足道的工作，都是成就精彩賽事的重要元素。「大家辛苦了，每一位都是我們國家隊的成員。」（編輯：林興盟）1120307

#李維拉
#古巴國家隊
#賴清德
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