經典賽荷蘭6局下串聯安打灌3分 4比2擊敗古巴[影]

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2023年世界棒球經典賽A組賽事8日在台中洲際棒球場開打，荷蘭選手卓普6局下適時敲出2分打點安打，助隊拉開領先差距。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽A組預賽開打，古巴隊首戰與荷蘭隊交手，兩隊一度戰成平手，荷蘭6局下追分，帕拉修斯（Josh Palacios）敲出超前比數安打，幫助球隊以4比2拿下本屆賽事首勝。

世界棒球經典賽A組預賽今天開打，古巴隊與荷蘭隊首戰交手，古巴隊2局上有攻勢，靠著保送、穆西卡（Yadil Mujica）二壘打先馳得點。

荷蘭隊前2局雖然有靠著保送上壘，但沒能拿下分數，3局下1人出局後柏那迪納（Roger Bernadina）跑出內野安打，2人出局後葛雷戈里斯（Didi Gregorius）適時安打送回球隊追平分。

荷蘭隊6局下再起攻勢，靠著保送、史庫柏（Jonathan Schoop）、帕拉修斯（Josh Palacios）接連安打，幫助球隊超前比數，卓普（Chadwick Tromp）適時安打，一棒再添2分、幫助球隊拉開領先差距。

3局下2人出局後荷蘭隊葛雷戈里斯（Didi Gregorius）（中，白衣）適時安打，送回球隊追平分。中央社 112年3月8日

古巴隊7局上再起攻勢，季貝爾（Yoelkis Guibert）率先敲出二壘打、高飛球推進、再靠滾地球跑回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

荷蘭隊2017年經典賽排名第4，上一次在經典賽與古巴隊交手是2017年複賽，當時是大比分差擊敗古巴，此屆經典賽首戰就擊敗古巴、勝場開張。（編輯：李亨山）1120308

古巴隊與荷蘭隊首戰交手，終場荷蘭隊以4比2擊敗古巴拿下本屆賽事首勝。賽後荷蘭隊救援投手佛蘭拉努斯（右）與捕手卓普（左）擊掌致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

2023年世界棒球經典賽A組賽事首場比賽由荷蘭隊（白衣）與古巴隊（藍衣）交手，預售票超過3800張。中央社 112年3月8日