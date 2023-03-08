經典賽荷蘭隊首勝吃定心丸 卓普家鄉親友熬夜加油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽預賽開打，荷蘭隊捕手卓普（Chadwick Tromp）攻守俱佳，貢獻2分打點，率隊以4比2擊敗古巴拿勝、吃下定心丸，卓普透露家鄉阿魯巴的親友都熬夜替他加油。

2023年世界棒球經典賽A組預賽今天開打，荷蘭隊首戰與古巴隊交手，兩隊5局打完1比1僵持不下，荷蘭隊6局下有攻勢，靠著保送、史庫柏（Jonathan Schoop）、帕拉修斯（Josh Palacios）接連安打，幫助球隊超前比數，卓普（Chadwick Tromp）適時安打，一棒再添2分、替球隊奠定勝基。

卓普今天攻守俱佳，先發蹲捕、打擊也有關鍵一擊，他在賽後記者會上透露，今天比賽時間是家鄉阿魯巴（Aruba）凌晨12點，但全家人都有熬夜看比賽、替他加油，儘管今天選球不是很精準，但很幸運可以打到球，6局的安打很關鍵，感謝前面的隊友有好表現，讓他有得點圈建功的機會。

荷蘭隊總教練梅倫斯（Hensley Meulens）表示，可以拿下首場比賽勝利很棒，對球隊來說很重要，一直都很相信球員有足夠的天賦，拿下首場比賽勝利讓大家吃下定心丸。

梅倫斯稱讚今天投手群表現亮眼，雖然總計投出6次保送，但球隊有很好的守備，可以幫助投手群化險為夷，這就是球隊最強的武器，希望可以繼續保持。

荷蘭隊今天先發投手卜洛克（Tom de Blok）雖然開賽首局就有狀況，單局投出3次保送，但力守不失分；梅倫斯表示，沒有想過1局就把先發投手換下來，他先前經歷過手傷，可以重回投手丘、在經典賽扛先發，也是重要的一天，信任投手群、希望他可以投到至少3局，很開心他有完成教練團的期待。（編輯：李亨山）1120308