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日本經典賽首戰對中國 大谷翔平二刀流出賽任先發主投兼打擊

2023/3/8 18:36（3/8 21:20 更新）
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日本在世界棒球經典賽9日預賽首戰將對上中國隊，將由投打「二刀流」的大谷翔平擔任先發投手，也會上場打擊。圖為大谷翔平8日練投。（共同社）
日本在世界棒球經典賽9日預賽首戰將對上中國隊，將由投打「二刀流」的大谷翔平擔任先發投手，也會上場打擊。圖為大谷翔平8日練投。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本在世界棒球經典賽（WBC）3月9日預賽首戰將對上中國隊，日本武士隊監督栗山英樹今天宣布，將由投打「二刀流」的大谷翔平擔任先發投手，也會上場打擊。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本武士隊本屆以拿下睽違3屆經典賽的冠軍作為目標，預賽首戰將於日本時間明天晚間7時（台灣時間晚間6時），在日本東京巨蛋對戰中國隊。

大谷說，雖然首次參加經典賽有點緊張，但會拿出自己平日應有的水準。談到二刀流出賽，他說，如果投打都被認為對球隊有必要的話，「我會盡自己所能去做」。

大谷充滿自信地說，自己目前體能狀態極佳，雖然不到明天不知道實際的狀態，但現在是完美的。

栗山在日本武士隊練習後記者會上宣布，明天首戰將由大谷先發主投。

栗山說，在重要首戰雖然有各種思考方式，「由大谷擔綱重要的開始，僅此而已，我相信大谷會全力以赴讓球隊獲勝」。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120308

#大谷翔平
#栗山英樹
#日本
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