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經典賽荷蘭9日打巴拿馬 派獅隊前洋投馬帝斯先發

2023/3/8 17:07
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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽今天開打，荷蘭隊首戰以4比2擊敗古巴、勝場開張，明天與巴拿馬交手，派出曾效力中職統一獅隊的投手馬帝斯先發，馬帝斯也提到很開心回到台灣。

2023年世界棒球經典賽今天開打，荷蘭隊首戰與古巴隊交手，6局下攻勢串聯搶分，單局攻下3分、奠定勝基，荷蘭隊總教練梅倫斯（Hensley Meulens）賽後也公布明天與巴拿馬比賽先發投手為35歲的馬帝斯（Shairon Martis）。

梅倫斯表示，馬帝斯是經驗老道的右投手，期待他幫助球隊搶下勝利。馬帝斯也提到，今天拿下重要的一勝，明天扛起先發重責的任務希望可以吃長局數，明天賽前會再跟捕手討論，決定臨場策略。

巴拿馬隊陣中有不少球員有美職大聯盟資歷，馬帝斯笑說：「我們陣中也有很多選手有大聯盟資歷，每天比賽都是不同的一天，會按照自己的投球步調走。」

馬帝斯曾於2014年來台效力中職統一獅隊，他表示，很開心回到台灣，熟悉台灣的聯盟、也熟悉這個城市，很開心可以來台灣參加經典賽。（編輯：張雅淨）1120308

#馬帝斯
#梅倫斯
#荷蘭隊
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