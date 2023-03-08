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古巴強投羅德里奎茲預賽不能再上 經典賽首戰吞敗

2023/3/8 16:14（3/8 16:49 更新）
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2023年世界棒球經典賽A組賽事8日在台中洲際棒球場開打，首場比賽由荷蘭隊與古巴隊交手，古巴隊派出羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）擔任先發投手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
2023年世界棒球經典賽A組賽事8日在台中洲際棒球場開打，首場比賽由荷蘭隊與古巴隊交手，古巴隊派出羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）擔任先發投手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽今天開打，古巴隊由陣中旅日投手羅德里奎茲先發、飆速157公里，但古巴仍不敵荷蘭，因投球數限制，羅德里奎茲預賽不能再登板，古巴隊總教練強生直言：「一切還沒有結束。」

2023年世界棒球經典賽A組預賽今天在台中洲際棒球場開打，古巴隊首戰與荷蘭隊交手，古巴隊派出日職資歷投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發， 羅德里奎茲今天總計用66球投4局，被敲出3支安打，投出6次三振、失掉1分責失分，最快球速157公里。

今天比賽兩隊5局打完1比1僵持不下，荷蘭隊6局下靠著接連安打攻勢搶下3分、奠定勝基，古巴隊7局追回1分，追分不及、以2比4吞下首敗。

此屆經典賽設有嚴格的投球數限制，羅德里奎茲因為投球局數限制，單場比賽投滿50球以上、需要休息4天，等於預賽已經不能再上場。

古巴隊總教練強生（Armando Johnson）表示，今天是很拉鋸的比賽，古巴團隊僅敲出3支安打。古巴隊1局一度靠著接連保送攻占滿壘，強生表示，1局本來可以得分，可惜沒有把握住，「但比賽才剛開始，明天又是新的一天，會繼續努力，一切沒有結束。」

強生也特別提到，陣中球員都有很高的職業等級，不會因為輸了一場比賽而沮喪或者挫折，這不是警訊，會持續協助球員調整，面對短期賽事、會加快腳步。

古巴隊吞下首敗，明天將與義大利隊交手，強生表示，今天比賽可以旗開得勝當然最好，今天雖然輸球但會努力克服挫折，唯一可以做的是努力贏下剩餘的比賽。（編輯：張雅淨）1120308

#世界棒球經典賽
#羅德里奎茲
#古巴隊
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