經典賽台灣隊3轟擊垮義大利 陳瑩：原住民驕傲

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世界棒球經典賽10日晚間由台灣隊對上義大利隊，民進黨立委陳瑩商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民一同觀賽，為出身台東的張育成加油，當張育成轟出全壘打時全場興奮地跳起來。中央社記者盧太城台東攝 112年3月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）世界棒球經典賽台灣隊擊敗義大利隊，民進黨立委陳瑩今天指出，比賽中轟出全壘打的林子偉、張育成、吉力吉撈‧鞏冠都是族人，「是原住民的驕傲」。

世界棒球經典賽昨晚台灣隊對上義大利隊，1局下林子偉率先轟出陽春砲；接著6局下張育成轟出2分砲，幫助落後的台灣隊扳平比數；8局下保吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，台灣隊順利拿下勝利。

陳瑩表示，張育成是台東縣成功鎮阿美族人，她昨天晚上特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民同步欣賞球賽，同時提供限量「吻瑩」啤酒。

「全場跳起來了」陳瑩今天一早回憶昨晚情況心情仍然亢奮，她說，當林子偉敲出全壘打時，全場鼓掌，路過的民眾都停下來一起歡呼；後來比數落後，氣氛變得很悶，直到張育成轟出2分砲時，全場醒過來，跳起來互相擁抱，氣氛越來越嗨。

她表示，當球賽拉成平手時，大家都不敢上廁所，緊盯螢幕，直到吉力吉撈．鞏冠的3分砲，大家才鬆了一口氣，等待勝利果實。

「打棒球還是要有原住民」陳瑩說，台灣隊轟出全壘打的林子偉是布農族人、張育成是台東阿美族人、吉力吉撈．鞏冠是屏東排灣族人，瞬間原民住民的社群網站都在喊「原住民之光」及「原住民的驕傲」。

陳瑩表示，台灣隊昨晚在這屆世界棒球經典賽獲得首勝，她與有榮焉，同時也讓身兼台東縣棒球委員會主委的她感受更深刻。台東市是孕育運動選手的搖籃，她有責任盡全力讓小選手有更好打球環境，打好基礎。（編輯：戴光育）1120311

民進黨立委陳瑩10日晚間特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民觀看世界棒球經典賽，一起為台灣隊加油，同時準備象徵穩贏的「吻瑩」啤酒。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月11日