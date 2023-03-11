更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 地方
WBC棒球經典賽
場邊花絮
新聞專題
場邊花絮5/61
首頁 / 地方

經典賽台灣隊3轟擊垮義大利 陳瑩：原住民驕傲

2023/3/11 10:49（3/11 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽10日晚間由台灣隊對上義大利隊，民進黨立委陳瑩商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民一同觀賽，為出身台東的張育成加油，當張育成轟出全壘打時全場興奮地跳起來。中央社記者盧太城台東攝 112年3月11日
世界棒球經典賽10日晚間由台灣隊對上義大利隊，民進黨立委陳瑩商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民一同觀賽，為出身台東的張育成加油，當張育成轟出全壘打時全場興奮地跳起來。中央社記者盧太城台東攝 112年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）世界棒球經典賽台灣隊擊敗義大利隊，民進黨立委陳瑩今天指出，比賽中轟出全壘打的林子偉、張育成、吉力吉撈‧鞏冠都是族人，「是原住民的驕傲」。

世界棒球經典賽昨晚台灣隊對上義大利隊，1局下林子偉率先轟出陽春砲；接著6局下張育成轟出2分砲，幫助落後的台灣隊扳平比數；8局下保吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，台灣隊順利拿下勝利。

陳瑩表示，張育成是台東縣成功鎮阿美族人，她昨天晚上特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民同步欣賞球賽，同時提供限量「吻瑩」啤酒。

「全場跳起來了」陳瑩今天一早回憶昨晚情況心情仍然亢奮，她說，當林子偉敲出全壘打時，全場鼓掌，路過的民眾都停下來一起歡呼；後來比數落後，氣氛變得很悶，直到張育成轟出2分砲時，全場醒過來，跳起來互相擁抱，氣氛越來越嗨。

她表示，當球賽拉成平手時，大家都不敢上廁所，緊盯螢幕，直到吉力吉撈．鞏冠的3分砲，大家才鬆了一口氣，等待勝利果實。

「打棒球還是要有原住民」陳瑩說，台灣隊轟出全壘打的林子偉是布農族人、張育成是台東阿美族人、吉力吉撈．鞏冠是屏東排灣族人，瞬間原民住民的社群網站都在喊「原住民之光」及「原住民的驕傲」。

陳瑩表示，台灣隊昨晚在這屆世界棒球經典賽獲得首勝，她與有榮焉，同時也讓身兼台東縣棒球委員會主委的她感受更深刻。台東市是孕育運動選手的搖籃，她有責任盡全力讓小選手有更好打球環境，打好基礎。（編輯：戴光育）1120311

民進黨立委陳瑩10日晚間特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民觀看世界棒球經典賽，一起為台灣隊加油，同時準備象徵穩贏的「吻瑩」啤酒。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月11日
民進黨立委陳瑩10日晚間特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民觀看世界棒球經典賽，一起為台灣隊加油，同時準備象徵穩贏的「吻瑩」啤酒。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月11日
世界棒球經典賽10日晚間由台灣隊對上義大利隊，民進黨立委陳瑩（右2）特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民同步欣賞球賽。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月11日
世界棒球經典賽10日晚間由台灣隊對上義大利隊，民進黨立委陳瑩（右2）特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手與居民同步欣賞球賽。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月11日
#陳瑩
#張育成
#台灣隊
陳瑩
世界棒球經典賽進部落 陳瑩提供轉播車和限量啤酒春假原民返鄉列車 3日凌晨開賣
張育成
台灣隊開胡林子偉更有自信 吉力吉撈．鞏冠敲3分砲樂歪張育成經典賽敲關鍵追平2分砲 跑壘敬禮外媒也好奇[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽日本首戰擊潰中國 收視率41.9%史上第2高