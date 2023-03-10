經典賽日本首戰擊潰中國 收視率41.9%史上第2高

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（中央社東京10日綜合外電報導）大谷翔平昨天在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，率日本8比1擊敗中國隊。日本TBS電視台轉播比賽在關東地區創下41.9%超高收視率，為史上第2高。

第5屆世界棒球經典賽的20個參賽國家隊伍分成A、B、C、D組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

日媒ENCOUNT和「每日新聞」報導，B組的日本3月9日首戰在東京巨蛋對上中國，根據關東地區收視率調查，TBS電視台在日本當地晚間8時9分到9時59分轉播比賽期間，平均家戶收視率高達41.9%；關西地區平均家戶收視率35.8%、北部九州地區則為43.1%。

最高瞬間收視率的部分，關東地區為45.9%，關西地區45.1%，北部九州地區高達47.7%。

相較於2017年第4屆經典賽，當時日本在B組預賽首戰對決古巴，關東地區的平均家戶收視率為22.2%，此次大增了19.7個百分點。

WBC在日本創下的史上最高收視率是2006年第1屆經典賽冠軍戰，當時日本以10比6擊敗古巴奪下冠軍，關東地區收視率高達43.4%。

大谷翔平昨天擔任先發投手兼第3棒指定打擊展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

大谷翔平的登場在賽前就備受關注，甚至比賽開始轉播前，觀眾就已經鎖定TBS電視台，使得晚間6時到開賽前的8時8分，同樣創下平均30.2%的高收視率。

TBS比賽轉播由高中時代曾任投手的南波雅俊擔任主播，他2012年入職日本放送協會（NHK），2020年10月轉職至TBS，理由就是「想要轉播國際棒球比賽」，這次終於一償宿願。南波雅俊冷靜解說比賽，也在網上獲得好評。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120310

大谷翔平9日在世界棒球經典賽二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國。（共同社）