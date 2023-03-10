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經典賽台灣戰義大利 台中警犬安檢前先吃披薩

2023/3/10 11:47（3/10 15:51 更新）
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2023世界棒球經典賽（WBC）10日進入第3天賽程，台灣隊晚上將迎戰義大利隊，執行安檢的台中市警犬隊在執行安檢前，為警犬準備義大利國旗特餐。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
2023世界棒球經典賽（WBC）10日進入第3天賽程，台灣隊晚上將迎戰義大利隊，執行安檢的台中市警犬隊在執行安檢前，為警犬準備義大利國旗特餐。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天晚間在台中洲際棒球迎戰義大利隊，協助執行安檢的台中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊上場前，警方先特製義大利披薩餐慰勞警犬。

為替辛苦警犬補充營養，警方特製「義大利披薩」菜單，用水煮花椰菜、蛋白及紅蘿蔔組「綠、白、紅」特餐；警方說，警犬很捧場，吃得一乾二淨，用行動支援台灣隊。

警方表示，台中城市吉祥物石虎家族虎爸也手持藍白加油棒，在球場力挺台灣隊，而警犬隊派雙胞胎姊妹花「水餃（Tiny）」、「保庇（Bobby）」預測明天台灣隊對荷蘭隊結果。

第1次預測，水餃姊姊上場先發，警方說，水餃姊姊毫不猶豫直奔台灣隊陣營；第2次預測，保庇妹妹一開始在荷蘭陣營猶豫一下，最後仍選「保庇」台灣隊，捍衛主場。（編輯：李明宗）1120310

2023世界棒球經典賽（WBC）10日進入第3天賽程，台中市刑大警犬和台中城市吉祥物石虎家族成員「虎爸」一起在洲際棒球場替台灣隊加油。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
2023世界棒球經典賽（WBC）10日進入第3天賽程，台中市刑大警犬和台中城市吉祥物石虎家族成員「虎爸」一起在洲際棒球場替台灣隊加油。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
#台灣隊
#義大利隊
#荷蘭隊
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