更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰19/106
首頁 / 運動

經典賽義大利基礎紮實 餅總盼江少慶開賽就能主宰

2023/3/10 16:35（3/10 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經典賽台灣隊總教練林岳平表示，義大利是基礎紮實的球隊，希望江少慶開場就能展現主宰力。圖為5日熱身賽江少慶登板先發。（中央社檔案照片）
經典賽台灣隊總教練林岳平表示，義大利是基礎紮實的球隊，希望江少慶開場就能展現主宰力。圖為5日熱身賽江少慶登板先發。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽台灣今晚迎戰義大利隊，總教練林岳平表示，昨晚看義大利隊比賽，是基礎紮實的球隊。台灣派出先發投手江少慶搶勝，林岳平盼「開場就能展現主宰力」。

世界棒球經典賽台灣隊預賽已經吞下1敗，今晚與義大利隊交手沒有退路，總教練「餅總」林岳平賽前記者會受訪表示，今天所有可以用的投手都會全部待命，先發打序後段棒次也會微調。

台灣隊今晚的先發投手是江少慶，江少慶過去常有開賽首局狀況多的「慢熱」情形，林岳平表示，「不能說這個狀況今天一定會發生，但如果真的發生，後面投手怎麼接力是重點」，也希望江少慶一開賽就能展現主宰力，展現出像過往國際賽出賽發揮的優異表現。

林岳平表示，有看義大利隊昨晚與古巴隊的比賽，義大利隊整體系統、戰術都蠻積極的，情蒐資料看來，是一支基礎很紮實的球隊，陣中幾乎都是美職系統所屬球員，無論個人基本功、團隊作戰都有一定的基礎，是一支穩紮穩打的球隊。

林岳平特別提到，義大利隊昨天延長賽守備、投手都蠻穩健的，突破僵局制「假點真跑」戰術是能夠拿下勝利的關鍵。

對於義大利隊今天先發投手卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani），林岳平提到，該有的情蒐畫面、資料都有，也有做戰術討論，報章報導寫卡斯塔蘭尼的壞球率偏高，但球隊得到的資訊不是這樣，「他是很有能力的投手，我們會想辦法突破」。（編輯：管中維）1120310

#經典賽
#江少慶
#林岳平
延伸閱讀
不斷更新／WBC棒球經典賽直播管道 賽程戰績表報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？經典賽打義大利 江少慶先發搶勝要克服慢熱問題
江少慶
經典賽台灣戰義大利沒退路 江少慶扛先發重任WBC熱身賽鄧愷威首度實戰 節奏亂掉控球失準
林岳平
高雄連3天辦經典賽直播派對 為台灣隊集氣加油鄧愷威經典賽1人次沒抓到就退場 林岳平：思緒太複雜影響生理
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽打義大利 江少慶先發搶勝要克服慢熱問題