經典賽義大利基礎紮實 餅總盼江少慶開賽就能主宰

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（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽台灣今晚迎戰義大利隊，總教練林岳平表示，昨晚看義大利隊比賽，是基礎紮實的球隊。台灣派出先發投手江少慶搶勝，林岳平盼「開場就能展現主宰力」。

世界棒球經典賽台灣隊預賽已經吞下1敗，今晚與義大利隊交手沒有退路，總教練「餅總」林岳平賽前記者會受訪表示，今天所有可以用的投手都會全部待命，先發打序後段棒次也會微調。

台灣隊今晚的先發投手是江少慶，江少慶過去常有開賽首局狀況多的「慢熱」情形，林岳平表示，「不能說這個狀況今天一定會發生，但如果真的發生，後面投手怎麼接力是重點」，也希望江少慶一開賽就能展現主宰力，展現出像過往國際賽出賽發揮的優異表現。

林岳平表示，有看義大利隊昨晚與古巴隊的比賽，義大利隊整體系統、戰術都蠻積極的，情蒐資料看來，是一支基礎很紮實的球隊，陣中幾乎都是美職系統所屬球員，無論個人基本功、團隊作戰都有一定的基礎，是一支穩紮穩打的球隊。

林岳平特別提到，義大利隊昨天延長賽守備、投手都蠻穩健的，突破僵局制「假點真跑」戰術是能夠拿下勝利的關鍵。

對於義大利隊今天先發投手卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani），林岳平提到，該有的情蒐畫面、資料都有，也有做戰術討論，報章報導寫卡斯塔蘭尼的壞球率偏高，但球隊得到的資訊不是這樣，「他是很有能力的投手，我們會想辦法突破」。（編輯：管中維）1120310