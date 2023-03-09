經典賽台義10日交手 皮耶薩：台灣基本功、紀律好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽（WBC）義大利隊是A組預賽最晚出賽球隊，義大利總教練皮耶薩（Mike Piazza）（左）9日賽前受訪時，誇讚台灣球員基本功和紀律好。圖為皮耶薩和選手們擊拳致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽義大利隊是A組最晚出賽的球隊，今天首戰與古巴交手、明天出戰台灣，義大利隊總教練皮耶薩說，古巴是傳統強隊、不能低估，台灣球員則是基本功和紀律好。

世界棒球經典賽A組預賽昨天在洲際棒球場開打，首戰荷蘭擊敗古巴，昨天晚上台灣隊不敵巴拿馬，今天午場比賽荷蘭擊敗巴拿馬、拿下2連勝，義大利隊成為A組最晚出賽的球隊，今晚將與古巴隊交手。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）賽前受訪表示，古巴隊陣中有很多國際賽老手，也有大聯盟資歷的球員，情蒐資料顯示打擊很積極，但也會耐心選球，投手戰力堅強，「他們有很強的棒球傳統，是永遠不能低估的球隊」。

皮耶薩也提到，古巴昨天輸球，今天想必是背水一戰，因為如果2連敗，後面會打得很辛苦；義大利隊也有做好功課，「我們的球員對他們也有不少了解，我很欣賞他們的球風，這支球隊是很容易乘勝追擊的球隊」。

義大利隊明天將與地主台灣交手，皮耶薩表示，有預期與主場球隊交手不容易應付，但這是每支球隊都會遇到的挑戰，這就是棒球，不能低估對手，全力以赴面對每場比賽。

皮耶薩也提到，台灣隊的力道、身材或許不如美國等球隊優異，但紀律、基本功等很出色，不是容易對付的對手。他說：「不會把任何事情視為理所當然，每場比賽都不能輕忽，專注當天比賽，希望預賽結束之後，我們會成為前2名的球隊，取得複賽門票。」（編輯：唐聲揚）1120309