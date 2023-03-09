經典賽台灣吞敗教練許銘傑自責 戰義大利「第2任投手更重要」
2023/3/9 16:55（3/9 17:25 更新）
2023世界棒球經典賽A組預賽8日起在台中洲際棒球場展開，台灣隊首戰以5比12吞下經典賽跨屆7連敗；賽後選手到投手丘圍圈向球迷致意，神情難掩失落。中央社 112年3月9日
（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊昨天與巴拿馬交手，投手群失分過多種下敗因，台灣隊投手教練許銘傑表示「沒有怪任何人，某些地方我做的不夠」，對義大利隊比賽，點出第2任投手比先發更重要。
世界棒球經典賽台灣隊昨天預賽首戰與巴拿馬隊交手，投手群總計投出9次四死球、失掉12分（11分責失分），是比賽後半段難以追回分數的原因。
台灣隊投手教練許銘傑表示，昨天的調度主要是自己和總教練林岳平的討論，牛棚教練王建民主要協助牛棚投手熱身，許銘傑也把責任扛起：「我覺得調度的成分比較大，昨天輸球沒有怪任何人，某些地方我做的不夠。」
至於比賽後半段比數已經被拉開，為什麼還是讓終結者宋家豪登板，許銘傑解釋，宋家豪7局時就說要熱身，當下的場面加上考慮宋家豪已經熱身，讓他登板體驗一下氛圍，球員本人有意願想丟、加上台灣隊今天輪空沒有比賽，所以才讓宋家豪登板。
對於明天先發投手，許銘傑表示，由總教練公布，對於明天對手義大利隊的掌握，許銘傑則提到，義大利隊左打、右打分配比較平均，先發完的第2任投手人選要更詳細準確的分析，因為投球數限制，第2任投手有時會比先發更重要，至於危機拆彈組的安排方式，教練團會再做更詳細的討論和分析。（編輯：陳政偉）1120309
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊預賽首戰不敵巴拿馬隊，台灣隊投手教練許銘傑（左）表示「沒有怪任何人，某些地方我做得不夠」。圖為台灣隊9日練球時，總教練林岳平（右）與投手教練王建民（中）、許銘傑交換意見。中央社記者徐肇昌攝 112年3月9日
延伸閱讀WBC棒球經典賽直播管道 賽程戰績表報你知【不斷更新】WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？經典賽鄭宗哲深遠飛球被美技沒收 賽後情緒激動：真的很想贏經典賽文字轉播回顧 台灣隊5比12不敵巴拿馬
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
經典賽首戰4局危機換陳冠偉 投手教練：相信他變化球能壓制