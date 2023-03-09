經典賽首戰4局危機換陳冠偉 投手教練：相信他變化球能壓制

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊首戰與巴拿馬交手，4局壘上有人時選擇換上陳冠偉接替拆彈但沒能止血，投手教練許銘傑透露，當下評估陳冠偉的變化球可以壓制打者，賽後也有鼓勵投手要更強勢面對打者。

世界棒球經典賽A組預賽昨天開打，台灣隊預賽首戰與巴拿馬交手，先發投手胡智爲4局續投有狀況，接連被敲安打失分，1個出局數都沒抓到就退場，壘上有人危機選擇換上陳冠偉接替中繼，但也沒能止血，讓巴拿馬單局攻下5分大局。

台灣隊昨天比賽投手群失分過多種下敗因，被問起4局選擇讓陳冠偉登板的理由，台灣隊投手教練許銘傑表示，考量是覺得陳冠偉的變化球可以壓制打者，希望那個局面換他上場，可以把傷害降到最低，他的角色在熱身賽都有演練過，會換他上去就是相信他。

昨天賽後台灣隊投手群也有集合講話，許銘傑透露，主要還是鼓勵球員，有些球員們看起來很緊張，像是曾峻岳和陳冠偉，可能因為第一次當成棒國手，面對昨天的局面，投不好心情一定會低落，但教練團只能鼓勵他們，不要因為昨天的表現影響後面的比賽，要更積極、更強勢面對打者。

陳冠偉昨天中繼投0.2局被敲3支安打，投出1次三振，失掉2分責失分、無關勝敗；總教練林岳平也提到，教練團寄望陳冠偉發揮三振能力，但可能一上場狀況比較多，沒有辦法穩定下來，這也是教練團沒有預期到的部分。（編輯：陳政偉）1120309