經典賽鄭宗哲深遠飛球被美技沒收 賽後情緒激動：真的很想贏[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣隊開路先鋒鄭宗哲（打者）8日對巴拿馬單場3安，8局敲出三壘打，再靠著隊友助攻跑回球隊第5分。中央社 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊陣中最年輕野手鄭宗哲，成棒首場國際賽就有好表現，單場敲3安、貢獻1分打點，賽後他情緒略激動，直言「真的很想贏」，首場比賽每個細節都很深刻。

旅美匹茲堡海盜隊21歲野手鄭宗哲是此次經典賽台灣隊野手最「幼齒」的球員，成棒首場國際賽沒有生澀感，8日預賽首戰3局率先敲出安打，5局深遠飛球一度有機會形成全壘打，但被巴拿馬隊外野手接殺，6局再敲出安打送回台灣隊第2分，8局則跑出三壘打。

鄭宗哲今天總計5打數敲3安，貢獻1分打點、有1得分，先發守二壘，攻守都有好表現；台灣隊終場以5比12吞敗，鄭宗哲走進休息區時情緒略顯激動，雖然沒有到掉淚，受訪時多次提到「真的很想贏」，但還是要向前看。

提到5局有機會形成全壘打的飛球被接殺，鄭宗哲表示，原本以為是全壘打，但風沒有往右外野吹，「是打到自己要的球，但被接到，只能說巴拿馬的外野手很厲害。」

鄭宗哲成棒首場國際賽就有好表現，他提到盡量把這場比賽當成人生中的其中一場就好，大家都做了很多努力，比賽開打就是對決，不管輸贏、上場就是全力拚、結果沒辦法控制。

鄭宗哲表示，首場比賽團隊也有一些東西沒做好，今天練球日想辦法盡快修正，明天將與義大利交手、全力搶勝。

被問起首場比賽有沒有印象深刻的片段，鄭宗哲說，比賽一開打很興奮，幾局過後心情恢復平穩，就是想要贏球，就算落後也努力推進、想要拿分數搶壘包，「比賽過程中的每個細節都很深刻，也很值得回憶」，家人和另一半也都有進場觀賽。（編輯：龍柏安）1120309

鄭宗哲（白衣前右）8局敲出三壘打，再靠著隊友滾地球助攻，跑回球隊第5分，回到休息區時與隊友擊掌致意。中央社 112年3月8日