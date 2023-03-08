經典賽吳念庭敲出首轟 台灣隊5比12不敵巴拿馬[影]

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世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開打，地主台灣隊8日晚間在台中洲際棒球場迎戰巴拿馬隊，7局下，台灣隊吳念庭開轟，為球隊再添2分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽台灣隊儘管處於落後但展現韌性，吳念庭7局下敲出2分砲、為本屆經典賽首轟，但投手群失分過多，台灣隊追分不及，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗。

2023年世界棒球經典賽睽違10年再回到台中舉辦，今天A組預賽在洲際棒球場開打，晚場由地主台灣隊迎戰巴拿馬，湧入滿場2萬名觀眾入場，總統蔡英文透過影片獻上祝福，由副總統賴清德、美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，賴清德開完球後也有到觀眾席看球、替台灣隊加油。

台灣隊今天比賽由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況，先被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，接連被敲2支安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止血，巴拿馬4局攻下5分、奠定勝基。

台灣隊前4局沒有拿下分數，5局下1人出局後林立跑出內野安打，靠著滾地球上到二壘，張育成適時安打、送回台灣隊第一分，張育成上壘也比出招牌的「敬禮」手勢。

台灣隊6局上投手群再有狀況，鄧愷威接替投球，先投出觸身球保送、四壞保送、再發生失誤讓巴拿馬攻占滿壘，1個出局數都沒有抓到就退場，接替投球的曾峻岳也沒能止血，暴投先掉1分，再被阿拉烏斯（Jonathan Araúz）敲安失掉2分。

曾峻岳掉分後沒能及時回穩，接連投出保送、被敲安打再掉分退場，吳哲源接手投球被敲安打再掉2分，巴拿馬打了近一輪才出現出局數，單局攻下6分、拉開領先差距。

台灣隊6局下再起攻勢，靠著保送、滾地球推進、鄭宗哲適時安打追回1分，巴拿馬7局上再拿1分、將領先差距拉開至10分。

台灣隊展現韌性，7局下靠著吳念庭的2分砲幫助球隊續命，免於被提前結束比賽，鄭宗哲8局下跑出三壘打、也跑回台灣隊第5分，但打線追分不及、仍吞下敗仗。（編輯：龍柏安）1120308

世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，台灣隊（圖）8日首戰拚到最後一刻，終場仍以5比12不敵巴拿馬隊，選手們賽後到場中脫帽向球迷鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽（WBC）預賽睽違10年重返台中舉行，8日晚間在洲際棒球場由台灣迎戰巴拿馬，6局下，台灣隊鄭宗哲在比分大幅度落後時敲出1分打點安打，送回球隊第2分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽台灣隊8日晚間首戰交手巴拿馬隊，台灣好手吳念庭（前右）在7局比分大幅落後時轟出2分砲，提振全隊士氣，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

2023世界棒球經典賽A組預賽8日正式點燃戰火，晚間在台中洲際球場上演台灣與巴拿馬之戰，台灣打者張育成在5局比分落後時，適時敲安助隊追回1分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊晚間首戰交手巴拿馬隊，5局下，台灣隊張育成適時安打幫球隊追回1分，上壘後比出招牌「敬禮」手勢。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

睽違10年，世界棒球經典賽（WBC）預賽重回台中舉行，台灣隊8日晚間在洲際球場首戰巴拿馬隊，球迷為台灣選手們拉開國旗，全力應援。中央社 112年3月8日