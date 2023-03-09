經典賽義大利延長賽狂灌4分 6比3擊敗古巴[影]
（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽義大利今天預賽首戰與古巴交手，兩隊鏖戰至延長賽才分勝負，義大利10局上攻4分奠定勝基，以6比3獲勝、義大利總教練皮耶薩盼球員再接再厲、準備與台灣的硬戰。
義大利是此次世界棒球經典賽（World Baseball Classic）A組最晚出賽的球隊，今晚在台中洲際棒球場與古巴交手，兩隊前5局僵持不下、都沒能拿下分數。
義大利6局上抓準古巴隊換投時機，弗列里克（Sal Frelick）、帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）、佛萊徹（Dominic Fletcher）接連安打攻佔滿壘，再靠著蘇利文（Brett Sullivan）高飛犧牲打送回1分突破僵局。
義大利7局上再靠著馬斯楚波尼（Miles Mastrobuoni）敲出二壘安打送回球隊第2分；古巴隊悶了6局，7局下先追回1分，8局下再靠著阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）適時安打送回追平分。
兩隊鏖戰至延長賽突破僵局制的10局上，義大利積極發動戰術，二壘跑者盜上三壘，瓦倫特（John Valente）適時安打送回超前分，1人出局後佛萊徹二壘安打多添1分保險分，2人出局後再靠著故意四壞保送、暴投、羅培茲（Nicky Lopez）安打再添2分、拉開領先差距。
古巴隊10局下靠著滾地球、安打先追回1分，但攻勢沒有延續、吞下預賽2連敗；古巴總教練強生（Armando Johnson）表示，當第8局把比數扳平時，本來以為蠻有希望贏球的，遺憾沒辦法達成目標。
義大利總教練皮耶薩（Mike Piazza）賽後受訪說，「恭喜我的球員，他們真的很努力、很團結」，雖然過程中有挫折、也有一些狀況，原本可以拿下更多保險分卻沒有拿下來，不斷給古巴隊機會、氣勢就可能會換邊。
義大利明天將與台灣隊交手，派出的先發投手是卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani）。
皮耶薩表示，台灣主場的加油方式有體驗過，但會專注在比賽上，「今天對我們來說是很重要的勝利，期待再接再厲」，也知道明天台灣主場球迷會很多，希望球員好好休息、準備明天與台灣的硬仗。（編輯：陳彥鈞）1120309
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