經典賽荷蘭2轟擊退巴拿馬 率先2連勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

棒球經典賽A組預賽荷蘭隊9日以3比1擊敗巴拿馬，拿下預賽2連勝。圖為荷蘭隊普羅法5局下敲出陽春砲後奔跑慶祝。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽A組預賽荷蘭隊今天與巴拿馬交手，荷蘭隊柏格茨3局開轟、普羅法5局也敲出陽春砲，團隊2轟終場以3比1拿下預賽2連勝，成為本屆首支拿下2連勝的球隊。

世界棒球經典賽A組預賽荷蘭隊展現強烈氣勢，昨天首戰與古巴交手，以4比2拿下勝利，今天迎戰巴拿馬隊，荷蘭隊3局下靠著柏格茨（Xander Bogaerts）陽春砲先馳得點，5局下普羅法（Jurickson Profar）也敲出陽春砲。

巴拿馬前5局都沒有拿下分數，6局上有攻勢，靠著賈柏耶樂（Erasmo Caballero）適時安打追回1分，荷蘭隊8局下再起攻勢，柏格茨率先敲出二壘打，靠著短打吞進上到三壘，再靠著暴投跑回團隊第3分。

荷蘭隊今天先發投手是有中職資歷的馬帝斯（Shairon Martis），總計投3.1局被敲3支安打，投出4次三振、2次保送，沒有失分，幫助球隊拿下預賽2連勝，也拿下勝投。（編輯：陳政偉）1120309