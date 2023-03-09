經典賽台灣戰義大利沒退路 江少慶扛先發重任

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世界棒球經典賽台灣隊9日休兵日不懈怠，全隊持續在台體大球場練球備戰，投手江少慶也在場上積極練投。中央社記者徐肇昌攝 112年3月9日

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）WBC世界棒球經典賽台灣隊首戰吞敗，10日與義大利隊交手沒有退路，台灣隊將派出投手江少慶先發，義大利隊先發投手是卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani）。

義大利隊9日預賽首戰與古巴交手，兩隊鏖戰至延長賽才分出勝利，義大利隊10局上攻下4分奠定勝基，以6比3獲勝。

台灣8日預賽首戰不敵巴拿馬，10日將與義大利隊交手，將由投手江少慶先發。江少慶在集訓前期的自辦熱身賽2月21日出賽先發狀況不錯，2月底的售票自辦熱身賽也有先發1場，雖然首局有狀況，但2局過後回穩，投4局失1分。

江少慶官辦熱身賽與中職中信兄弟隊交手先發出賽有狀況，開賽接連被敲出長打、投出保送，1局投完失掉3分退場，但當時總教練林岳平還是對他很有信心，相信江少慶會找出問題，在正式比賽拿出最好表現。

江少慶是2017年經典賽代表隊成員，當時預賽與荷蘭隊交手，接替先發投手宋家豪登板投球，中繼4.1局僅失1分，表現亮眼，此次經典賽江少慶角色轉換也更成熟，他也希望以好的狀態為國家隊盡一分心力。

台灣隊投手教練許銘傑先前受訪提到，對於義大利隊打者的掌握，左打、右打分配平均，除了先發投手，第2任投手安排也需要更詳細準確的分析，還有危機拆彈組的投手安排方式，都會再做更詳細的討論和分析。（編輯：徐崇哲）1120309