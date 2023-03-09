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鄧愷威經典賽1人次沒抓到就退場 林岳平：思緒太複雜影響生理

2023/3/9 17:28（3/9 17:54 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽持續進行，地主台灣隊9日休兵，全隊在台體大球場持續練球備戰，投手教練王建民（左）親自指導投手鄧愷威（前右）身體動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月9日
世界棒球經典賽A組預賽持續進行，地主台灣隊9日休兵，全隊在台體大球場持續練球備戰，投手教練王建民（左）親自指導投手鄧愷威（前右）身體動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月9日
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（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊昨天首戰吞敗，旅美投手鄧愷威登板1個人次都沒解決失掉3分退場，總教練林岳平表示「單純心理影響生理」，球隊心理諮商師也有協助了解，主要就是思緒太複雜。

世界棒球經典賽台灣隊昨天首戰與巴拿馬交手，旅美投手鄧愷威6局登板投球，但一登板就有危機，先投出觸身保送、被盜壘，再投出觸身球保送，處理犧牲短打又發生失誤、造成滿壘危機退場。

鄧愷威昨天沒有抓到1個出局數就退場，投出2次四死球、失掉3分（2分責失分）、無關勝敗；總教練林岳平今天受訪表示，昨天處理短打球沒有抓到該抓的出局數是比較忌諱的一點。

林岳平也提到，鄧愷威看起來狀況和影片中看到的有點落差，但教練團也盡可能幫助他，昨天賽後了解狀況後，單純是心理影響生理，思緒太複雜，球隊也有心理諮商師協助，希望盡可能幫助他。

台灣隊今天沒有比賽，安排到台體大棒球場練球，對於昨天比賽，林岳平表示，賽後當然有跟球員做一些提醒，也鼓勵投手大膽一點，用球數過多、無謂的保送都會帶來麻煩，單局出現2、3次保送，保送後都接著被安打，就會釀成大局。

至於明天與義大利隊比賽的先發投手安排，林岳平坦言，經典賽每場比賽都是背水一戰，因為今天義大利隊晚場還有比賽，不確定會不會先公布對台灣的先發投手，所以也暫時保密。（編輯：陳政偉）1120309

#鄧愷威
#林岳平
#台灣隊
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