渡邊久信讚台灣新世代打者 笑稱自己可能壓不住

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊總經理渡邊久信訪台看經典賽，除與老隊友郭泰源敘舊，也稱讚台灣新世代打者進步；曾在台灣打球的渡邊久信今天笑說：「如果是當時的我可能壓不住。」

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台灣舉行，渡邊久信9日一到台灣，馬上與郭泰源敘舊，受訪時以中文對媒體說：「我們前天有一起吃飯」；不過，渡邊久信訪台主要目的是看西武野手吳念庭在WBC的表現和狀態，另也觀察其他國家好手。

A組包括台灣隊、義大利隊、巴拿馬隊、古巴隊和荷蘭隊，戰況膠著；渡邊久信表示，A組實力平均，跟日本隊所屬的B組狀況不太一樣。

渡邊久信稱讚台灣隊攻擊表現很優秀，這世代台灣球員打擊表現、能力與以往不同，具更高一層級能力；對台灣棒球環境不陌生的渡邊久信開玩笑說：「如果是當時的我，來台灣對上這些打者可能也壓不住。」（編輯：李明宗）1120311